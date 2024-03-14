У "Океана Эльзы" выйдет уникальный альбом: чем он особенный (видео)

Лидер группы Святослав Вакарчук считает, что украинские творческие деятели должны продвигать отечественную культуру за рубежом. Именно поэтому музыканты решились на новый для себя шаг: записать альбом из треков на английском языке.

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Музыканты украинской группы "Океан Эльзы" планируют впервые в своей истории записать англоязычные треки. Об этом в соответствующем видео, опубликованном на странице группы в социальной сети Instagram рассказал фронтмен Святослав Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" начал с того, что напомнил о кинопремии "Оскар", которую Украина получила впервые в истории за ленту "20 дней в Мариуполе". По мнению Вакарчука, культурные деятели страны и далее должны работать над тем, чтобы голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно.

"Именно поэтому с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" собирается выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше", — сказал Вакарчук.

Он добавил, что новый альбом на украинском языке выйдет, как и было запланировано, осенью 2024 года. Он будет посвящен 30-летию создания музыкальной группы.

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Поклонники "Океана Эльзы" позитивно восприняли эту новость и оставили под видео фронтмена ободряющие комментарии:

Удачи вам. Это реально крутое решение.

Ждем.

Удачи, ребята.

Очень приятно услышать любимую музыку на другом языке.

Жду. Уже хочу послушать.

Это просто фантастика. Весь мир будет подпевать.

Я горжусь вами и желаю успеха.

Хорошая новость.

Это супер новость! И очень хотелось бы увидеть на больших экранах тексты песен на английском языке во время исполнения на украинском для лучшего понимания.

Напомним, в конце декабря 2022 года Вакарчук спел на Антоновском мосту в Херсоне. Фронтмен "Океана Ельзи" выбрал для культурной акции песню "Човен". По словам Святослава Вакарчука, в том, что сингл исполнили на разрушенном оккупантами мосту, есть некий символизм.

А в начале августа 2022 года Coldplay вместе с Вакарчуком исполнили в Брюсселе хит "Океана Эльзы". Музыканты исполнили один из хитов украинской рок-группы вместе с фронтменом "Океана Эльзы", который поднялся к ним на сцену. При этом у лидера Coldplay на запястье был браслет в цветах украинского флага.