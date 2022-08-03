Премьерная песня Вакарчука содержит тайный смысл – полемику с его хитом семилетней давности

Группа "Океан Ельзи" выпустила первое музыкальное видео за время российско-украинской войны. Клип "Квіти мінних зон" сразу набрал больше миллиона просмотров.

"Квіти мінних зон" — это премьерный клип "Океана Ельзи", снятый как короткометражный фильм. Песня была написана, по признанию Святослава Вакарчука, несколько лет назад, но стала особо актуальной сегодня. Она — о воюющих украинских офицерах и солдатах, которые периодически возвращаются на гражданку, а затем снова идут на фронт. Но война не отпускает их дома – прямо посреди улиц Киева им мерещатся взрывы: "Дихає війна…Мамо, це не сон!".

Эта вещь звучит, словно полемический ответ Вакарчука самому себе на хит семилетней давности "Не твоя війна". Автор эту мысль тогда так объяснил: "Твоя война" — это борьба с собственными комплексами". Но сегодня Святослав Вакарчук, комментируя премьерное творение, заметил: "Война зацепила всех". Поэтому "Квіти мінних зон" именно сейчас звучат невероятно актуально.

"Квіти мінних зон" — отражение войны в Украине

Клип-фильм начинается с того, что украинский военный звонит домой посреди цветущего поля и жена с ним делится семейными радостями – к их дочери Маруське "зубная фея приходила". Военный говорит жене: "Скинь фотку. Люблю тебя". И тут сослуживцы зовут его на боевой пикап, ожидающий вдалеке: "Командир, давай!".

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Они едут среди цветущих лугов, как вдруг пикап оказывается в Киеве. Недалеко от вокзала военные выезжают на Толстого, пересекая Жилянскую в районе Бизнес-центра "101 Tower", сверкнувшего в кадре синими стеклами. А затем, прямо в центре столицы, к ним в пикап грузят на носилках раненого. Потом мы видим вроде бы мирную картину – командир в городском парке бреется на стуле, но тут же раздается взрыв.

Страшные видения войны не покидают солдат и посреди украинской столицы. В основе видео — идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно происходят события в двух измерениях – в тылу и на фронте, точнее, мы видим совмещение этих двух реальностей.

Как видео "Океана Эльзы" переходит в реальную жизнь

В финале клипа не актер, а реальный украинский военный Юрий Кочевенко с позывным "Пикачу", командир отдельной десантно-штурмовой бригады, говорит на камеру: "Мы рады, что благодаря нам люди ходят в бары и кафе. Они хотя жить и нормально работать. Мы не хотим , что бы кто-то страдал из солидарности где-то в тылу. Важно, чтобы про нас не забыли. Ходите в кафе – мы победим, приедем и к вам присоединимся". Красивый финал мини-фильма.

[ + – ] С начала полномасштабного вторжения Святослав Вакарчук дает концерты для бойцов ВСУ, беженцев, жителей городов, которые находятся под обстрелами Фото: Getty Images [ + – ] Концерт для беженцев во Львове Фото: Getty Images [ + – ] Выступление перед бойцами на востоке Украины Фото: Getty Images [ + – ] Святослав Вакарчук вместе с бойцами ВСУ на Донбассе Фото: Getty Images

Новый хит "Океана Ельзи" поможет бойцам на фронте

Под клипом "Квіти мінних зон" – данные о сборах на боевые пикапы, клип создавался и с этой целью. Образ боевой машины проходит красной нитью через весь клип.

"Средства от монетизации клипа и песни на музыкальных платформах также будут включены в сбор. Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы!" — значится под видео.

[ + – ] Новый клип "Океана Ельзи" "Квіти мінних зон" поможет украинским военным. Больше просмотров – больше денег на авто для бойцов

Святослав Вакарчук рассказал в день премьеры об этой своей работе: "Песня написана несколько лет назад. Тогда она никак не называлась. Написал я ее во время первой фазы российско-украинской войны, когда Россия уже аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Писал про Украину, про солдат и офицеров, которые возвращаются домой с фронта и потом снова едут назад. Про постоянный поиск себя людей с оружием, про их взаимодействие с обществом, про посттравматический синдром и как важно с ним бороться. Но когда началась полномасштабная агрессия России, я понял, что эта песня приобрела новое содержание. Теперь война полностью изменила жизнь каждого: кто-то разлучился с семьей, у кого-то бомба попала в дом, кто-то утратил близких, кто-то с утра до вечера занимается, не свойственной для себя работой. Война зацепила всех. Если до 24 февраля были еще люди, которые могли думать: "Эта война не про меня. Она где-то далеко на востоке", то сейчас таких людей не осталось. И мне кажется, что сегодня эта песня особенно актуальна".

Трудно не согласиться. В песне "Квіти мінних зон" пронзительно звучит описание войны:

"Вона рве твої думки,

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон,

Цвітуть квіти мінних зон,

Дихає війна…

Мамо, це не сон!"

Но особенно любопытно, как слова этой композиции Вакарчука контрастируют с хитом "Океана Ельзи" 2015 года "Не твоя війна", где в припеве звучало:

"Гілля калин похилилося

Мама, не тим ми молилися!

Скільки іще забере вона

Твоїх дітей, не твоя війна?"

[ + – ] Клип на песню "Не твоя війна" (2015)

В новой песне "Квіти мінних зон" однозначно речь идет о "внешней" войне, а не о внутренней. Хотя мелодии у двух этих рок-баллад очень похожи, но смысл, получается, противоположный, словно Вакарчук ответил сам себе на песню семилетней давности.

Мелодия трека "Не твоя війна" более выразительна, но смысл новой вещи – более внятный. Хотя это не касается главной метафоры композиции: "квіти мінних зон" — имеются в виду "цветы взрывов" или "цветы воронок от взрывов"? Или, судя по клипу с большим количеством летних лугов, это "цветы минных полей"?

Может быть, сам Святослав Вакарчук однажды точно пояснит, что он конкретно имел в виду. Хотя имеет полное право оставить это поэтической тайной.