Wellboy без Бардаша. Новый патриотический хит певца порвал Сеть

Дороги артиста Wellboy и его продюсера Юрия Бардаша разошлись, но певец успешно продолжил карьеру, сочинив патриотический хит "Ворогів на ножі".

Главным скандалом лета стали антиукраинские и пророссийские заявления известного продюсера Юрия Бардаша, создавшего такие успешные национальные проекты как Quest Pistols, "Грибы" и Wellboy. Часть команды Бардаша и певец Антон Вельбой попрощались с ним в июне. Сам Бардаш из Грузии отправился в РФ и уже засветился в Москве. А Wellboy не растерялся и 12 дней назад выпустил хит об украино-российской войне "Ворогів на ножі", лирик-видео которого уже набрало более 740 тысяч. Карьера исполнителя продолжается уже без продюсера.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Wellboy без Бардаша: почему так получилось?

Напомним, 22-летний певец Wellboy (Антон Вельбой) оказался главным музыкальным открытием 2021 года. Хит "Гуси" стал первым украинским треком, который попал в топ-100 года Apple Music Ukraine. В том же году "Гуси" вместе с новой композицией Wellboy "Вишні" вошли в топ-50 Spotify Ukraine. На сегодня у клипа "Гуси" на Youtube 26 млн просмотров, а видео "Вишні" получило 15 млн. просмотров.

В 2019 году Антон Вельбой занял третье место в телешоу " X-Фактор" со своей песней "Вітер". После телепрограммы и окончания Киевского национального университета культуры и искусств вернулся в родное село Грунь на Сумщине. Там у певца произошел психологический срыв: он не смог влиться в серую повседневность.

В 2021 году продюсер Юрий Бардаш предложил Антону сотрудничество, которое стало мегауспешным. Бардаш впервые занялся украиноязычным материалом и выпустил два суперхита. Wellboy стал финалистом "Нацотбора Евровидение-2022" с песней Nozzy Bossy, которую представил 11 февраля 2022 года.

Важно

Свежая кровь. Топ-7 молодых украинских музыкантов, покоривших YouTube (видео)

Начало войны Антон Вельбой встретил в Киеве – он жил с матерью на съемной квартире на Печерске. Ракетные атаки вместе с мамой пережидал в бомбоубежище.

Юрия Бардаша война застала на Шри Ланке, где он отдыхал с семьей. Затем переехал в Грузию.

Еще в конце мая Вельбой сообщал, что продолжает сотрудничество с Бардашем, но уже через месяц заявил, что разорвал контракт. В июне уже вовсю вспыхнул скандал по поводу пророссийских заявлений продюсера Бардаша. Рассказывая о разрыве, Антон Вельбой не стал резко комментировать политические высказывания продюсера, заметив, что благодарен Юрию за карьерный старт.

Важно было, что с артистом остался саунд-продюсер Евгений Триплов – в этом же качестве он значится в выходных данных лирик-видео новой песни Wellboy "Ворогів на ножі".

Чем сейчас занят Антон Вельбой: концерты для ВСУ и патриотические хиты

В интервью каналу "1+1" Антон рассказал, что сейчас ездит с благотворительными концертами по частям ВСУ: "В Гостомеле вышел на сцену с консервными банками вишни. Говорю: "Добрый день! Слава ВСУ". И все. ВСУ – это простые мужчины из маленьких городов и сел – они защищают нашу землю. За что им почет и уважение".

Важно

"Красна площа – тепер полігон". Топ-12 новых украинских хитов о войне

Пару слов Антон сказал и о новой песне: "Меня учили, что война – это всегда плохо. Я — добрый человек. Но война эта пробудила во мне какую-то злость, возмущение и жажду мести россиянам. То, что они делают – это страшно. И рано или поздно они за это ответят".

Под лирик-видео "Ворогів на ножі" Wellboy оставил близкий по содержанию комментарий: "Это песня не о войне. Она — о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но сквозь трещины обязательно пробьется свет и все враги будут наказаны".

Композиция Wellboy "Ворогів на ножі" стала хитом меньше чем через две недели после премьеры — у лирик-видео уже более 740 тыс. просмотров. Почему? Песня очень искренняя, в ней совершенно нет плакатности, свойственной патриотическим творениям. Автор явно поет, о чем думает и что пережил: в тексте упоминаются и мама, и бомбоубежище, и Тарас Шевченко — и, конечно, враги.

"Забуваєм до, зараз ми всі інші,

У нас одне на всіх серцебиття,

Склалися у пісню всі найкращі вірші,

Таке життя, сирена -укриття.

Ворогів — на ножі,

Перетнуті рубежі

Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз

Ми живемо так, як заповів колись дід Тарас.

Боремось — поборемо, і все буде в нас гаразд

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене: "Коли?"

Ця весна виснажлива була

Біля хат — кати,

Але ті кати уже в землі

Як ти не крути.

Вистоїмо, побудуєм ми новії світи

Знову в Україні розквітуть вишневі сади".

С точки зрения музыки новый хит Wellboy – это яркий современный поп-фанк, который на ура воспринимается молодежной аудиторией. Причем, не смотря на упоминание "ворогів" и "катів", эта вещь о другом – о надежде на мир, о Победе. В ней гораздо больше света, чем тьмы, больше мира, чем войны.

В этом проявляется уникальность дарования Wellboy, его способности переводить негативные эмоции – в светлую музыку, в которой к тому же заключен хитовый заряд.

[ + – ] Лирик-видео нового хита Wellboy "Ворогів на ножі"

Важно