UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни Российско-украинская война

Wellboy без Бардаша. Новый патриотический хит певца порвал Сеть

Константин Рылев
894
Вельбой, Wellboy, Wellboy новый хит, Вельбой новый хит, Вельбой без Бардаша, Wellboy без Бардаша, Ворогів на ножі, Ворогів на ножі Вельбой, Ворогів на ножі Wellboy
Wellboy (Антон Вельбой) выпустил хит об украино-российской войне "Ворогів на ножі"

Дороги артиста Wellboy и его продюсера Юрия Бардаша разошлись, но певец успешно продолжил карьеру, сочинив патриотический хит "Ворогів на ножі".

Главным скандалом лета стали антиукраинские и пророссийские заявления известного продюсера Юрия Бардаша, создавшего такие успешные национальные проекты как Quest Pistols, "Грибы" и Wellboy. Часть команды Бардаша и певец Антон Вельбой попрощались с ним в июне. Сам Бардаш из Грузии отправился в РФ и уже засветился в Москве. А Wellboy не растерялся и 12 дней назад выпустил хит об украино-российской войне "Ворогів на ножі", лирик-видео которого уже набрало более 740 тысяч. Карьера исполнителя продолжается уже без продюсера.

Wellboy без Бардаша: почему так получилось?

Напомним, 22-летний певец Wellboy (Антон Вельбой) оказался главным музыкальным открытием 2021 года. Хит "Гуси" стал первым украинским треком, который попал в топ-100 года Apple Music Ukraine. В том же году "Гуси" вместе с новой композицией Wellboy "Вишні" вошли в топ-50 Spotify Ukraine. На сегодня у клипа "Гуси" на Youtube 26 млн просмотров, а видео "Вишні" получило 15 млн. просмотров.

В 2019 году Антон Вельбой занял третье место в телешоу " X-Фактор" со своей песней "Вітер". После телепрограммы и окончания Киевского национального университета культуры и искусств вернулся в родное село Грунь на Сумщине. Там у певца произошел психологический срыв: он не смог влиться в серую повседневность.

В 2021 году продюсер Юрий Бардаш предложил Антону сотрудничество, которое стало мегауспешным. Бардаш впервые занялся украиноязычным материалом и выпустил два суперхита. Wellboy стал финалистом "Нацотбора Евровидение-2022" с песней Nozzy Bossy, которую представил 11 февраля 2022 года.

Важно
Свежая кровь. Топ-7 молодых украинских музыкантов, покоривших YouTube (видео)

Начало войны Антон Вельбой встретил в Киеве – он жил с матерью на съемной квартире на Печерске. Ракетные атаки вместе с мамой пережидал в бомбоубежище.

Юрия Бардаша война застала на Шри Ланке, где он отдыхал с семьей. Затем переехал в Грузию.

Еще в конце мая Вельбой сообщал, что продолжает сотрудничество с Бардашем, но уже через месяц заявил, что разорвал контракт. В июне уже вовсю вспыхнул скандал по поводу пророссийских заявлений продюсера Бардаша. Рассказывая о разрыве, Антон Вельбой не стал резко комментировать политические высказывания продюсера, заметив, что благодарен Юрию за карьерный старт.

Важно было, что с артистом остался саунд-продюсер Евгений Триплов – в этом же качестве он значится в выходных данных лирик-видео новой песни Wellboy "Ворогів на ножі".

Чем сейчас занят Антон Вельбой: концерты для ВСУ и патриотические хиты

В интервью каналу "1+1" Антон рассказал, что сейчас ездит с благотворительными концертами по частям ВСУ: "В Гостомеле вышел на сцену с консервными банками вишни. Говорю: "Добрый день! Слава ВСУ". И все. ВСУ – это простые мужчины из маленьких городов и сел – они защищают нашу землю. За что им почет и уважение".

Важно
"Красна площа – тепер полігон". Топ-12 новых украинских хитов о войне

Пару слов Антон сказал и о новой песне: "Меня учили, что война – это всегда плохо. Я — добрый человек. Но война эта пробудила во мне какую-то злость, возмущение и жажду мести россиянам. То, что они делают – это страшно. И рано или поздно они за это ответят".

Под лирик-видео "Ворогів на ножі" Wellboy оставил близкий по содержанию комментарий: "Это песня не о войне. Она — о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но сквозь трещины обязательно пробьется свет и все враги будут наказаны".

Композиция Wellboy "Ворогів на ножі" стала хитом меньше чем через две недели после премьеры — у лирик-видео уже более 740 тыс. просмотров. Почему? Песня очень искренняя, в ней совершенно нет плакатности, свойственной патриотическим творениям. Автор явно поет, о чем думает и что пережил: в тексте упоминаются и мама, и бомбоубежище, и Тарас Шевченко — и, конечно, враги.

"Забуваєм до, зараз ми всі інші,

У нас одне на всіх серцебиття,

Склалися у пісню всі найкращі вірші,

Таке життя, сирена -укриття.

Ворогів — на ножі,

Перетнуті рубежі

Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз

Ми живемо так, як заповів колись дід Тарас.

Боремось — поборемо, і все буде в нас гаразд

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене: "Коли?"

Ця весна виснажлива була

Біля хат — кати,

Але ті кати уже в землі

Як ти не крути.

Вистоїмо, побудуєм ми новії світи

Знову в Україні розквітуть вишневі сади".

С точки зрения музыки новый хит Wellboy – это яркий современный поп-фанк, который на ура воспринимается молодежной аудиторией. Причем, не смотря на упоминание "ворогів" и "катів", эта вещь о другом – о надежде на мир, о Победе. В ней гораздо больше света, чем тьмы, больше мира, чем войны.

В этом проявляется уникальность дарования Wellboy, его способности переводить негативные эмоции – в светлую музыку, в которой к тому же заключен хитовый заряд.

Лирик-видео нового хита Wellboy "Ворогів на ножі"
Важно
"В огне наши небеса". Монатик выпустил альбом, полный ярости и веры в победу
"В огне наши небеса". Монатик выпустил альбом, полный ярости и веры в победу