Wellboy без Бардаша. Новий патріотичний хіт співака порвав мережу

Дороги артиста Wellboy та його продюсера Юрія Бардаша розійшлися, але співак успішно продовжив кар'єру, написавши патріотичний хіт "Ворогів на ножі".

Головним скандалом літа стали антиукраїнські та проросійські заяви відомого продюсера Юрія Бардаша, який створив такі успішні національні проєкти як Quest Pistols, "Гриби" та Wellboy. Частина команди Бардаша та співак Антон Вельбой попрощалися з ним у червні. Сам Бардаш із Грузії вирушив до РФ і вже засвітився у Москві. А Wellboy не розгубився і 12 днів тому випустив хіт про українсько-російську війну "Ворогів на ножі", лірик-відео якого вже набрало понад 740 тисяч. Кар'єра виконавця продовжується вже без продюсера.

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Wellboy без Бардаша: чому так вийшло?

Нагадаємо, 22-річний співак Wellboy (Антон Вельбой) став головним музичним відкриттям 2021 року. Хіт "Гусі" став першим українським треком, який потрапив до топ-100 року Apple Music Ukraine. У тому ж році "Гусі" разом із новою композицією Wellboy "Вишні" увійшли до топ-50 Spotify Ukraine. На сьогодні в кліпу "Гусі" на Youtube 26 млн переглядів, а відео "Вишні" отримало 15 млн переглядів.

У 2019 році Антон Вельбой посів третє місце у телешоу "X-Фактор" зі своєю піснею "Вітер". Після телепрограми та закінчення Київського національного університету культури та мистецтв повернувся до рідного села Грунь на Сумщині. Там у співака стався психологічний зрив: він не зміг влитися у сіру повсякденність.

У 2021 році продюсер Юрій Бардаш запропонував Антону співпрацю, яка стала мегауспішною. Бардаш уперше зайнявся україномовним матеріалом і випустив два суперхіти. Wellboy став фіналістом "Нацвідбору Євробачення-2022" із піснею Nozzy Bossy, яку представив 11 лютого 2022 року.

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Початок війни Антон Вельбой зустрів у Києві — він жив із матір'ю на орендованій квартирі на Печерську. Ракетні атаки разом із мамою перечікував у бомбосховищі.

Юрія Бардаша війна застала на Шрі-Ланці, де він відпочивав із сім'єю. Потім переїхав до Грузії.

Ще наприкінці травня Вельбой повідомляв, що продовжує співпрацю з Бардашем, але вже за місяць заявив, що розірвав контракт. У червні вже спалахнув скандал із приводу проросійських заяв продюсера Бардаша. Розповідаючи про розрив, Антон Вельбой не різко коментував політичні висловлювання продюсера, зауваживши, що вдячний Юрію за кар'єрний старт.

Важливо було, що з артистом залишився саунд-продюсер Євген Тріплов — на такій же позиції він значиться у вихідних даних лірик-відео нової пісні Wellboy "Ворогів на ножі".

Чим зараз зайнятий Антон Вельбой: концерти для ЗСУ та патріотичні хіти

В інтерв'ю каналу "1+1" Антон розповів, що зараз їздить із благодійними концертами частинами ЗСУ: "У Гостомелі вийшов на сцену з консервними банками вишні. Кажу: "Доброго дня! Слава ЗСУ". І все. ЗСУ — це прості чоловіки з маленьких міст і сіл — вони захищають нашу землю. За що їм шана та повага".

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Кілька слів Антон сказав і про нову пісню: "Мене вчили, що війна — це завжди погано. Я — добра людина. Але війна ця пробудила в мені якусь злість, обурення і жагу помсти росіянам. Те, що вони роблять — це страшно. І рано чи пізно вони за це відповідатимуть".

Під лірик-відео "Ворогів на ножі" Wellboy залишив близький за змістом коментар: "Це пісня не про війну. Вона — про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу та жагу до життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але крізь тріщини обов'язково проб'ється світло й усі вороги будуть покарані".

Композиція Wellboy "Ворогів на ножі" стала хітом менш як за два тижні після прем'єри — у лірик-відео вже понад 740 тис. переглядів. Чому? Пісня дуже щира, у ній зовсім немає плакатності, властивої патріотичним творінням. Автор чітко співає, про що думає і що пережив: у тексті згадуються і мама, і бомбосховища, і Тарас Шевченко — і, звісно, вороги.

"Забуваєм до, зараз ми всі інші,

У нас одне на всіх серцебиття,

Склалися у пісню всі найкращі вірші,

Таке життя, сирена — укриття.

Ворогів — на ножі,

Перетнуті рубежі

Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз

Ми живемо так, як заповів колись дід Тарас.

Боремось — поборемо, і все буде в нас гаразд

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене: "Коли?"

Ця весна виснажлива була

Біля хат — кати,

Але ті кати уже в землі

Як ти не крути.

Вистоїмо, побудуєм ми новії світи

Знову в Україні розквітуть вишневі сади".

З погляду музики новий хіт Wellboy — це яскравий сучасний поп-фанк, який сприймається на ура молодіжною аудиторією. Причому, незважаючи на згадку "ворогів" і "катів", ця річ про інше — про надію на мир, про Перемогу. У ній набагато більше світла, ніж темряви, більше миру, ніж війни.

У цьому проявляється унікальність обдарування Wellboy, його здатність переводити негативні емоції — на світлу музику, в якій до того ж укладено хітовий заряд.

[ + – ] Лірик-відео нового хіта Wellboy "Ворогів на ножі"

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