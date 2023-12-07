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Экс-премьер-министр Финляндии появилась на публике в желто-синем наряде (фото)

Санна Марин, экс-премьер-министр Финляндии, день независимости Финляндии, желто-синий наряд, премьер Финляндии
Фото: helsinginsanomat\Instagram | Санна Марин

Страна отметила свой День независимости 6 декабря, однако Санна Марин выбрала образ в цветах украинского флага.

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Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила торжественный прием по случаю Дня независимости страны в желто-синем наряде. Кадры с события публикуют в Instagram.

На одном из фото можно увидеть, как 38-летняя Санна Марин позирует в желтом платье из атласной ткани с обнаженным плечом. Платье экс-премьер-министр дополнила синей лентой, что создало образ украинского флага. Также Марин надела золотые массивные серьги и собрала волосы в элегантную прическу. Она сделала легкий вечерний макияж.

Санна Марин

"Она невероятно красивая, спасибо Санне и всему народу Финляндии за поддержку Украины в эти тяжелые для нас времена", "Вау, какой образ у Санны", — пишут в комментариях к посту пользователи сети.

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Фото: sannamarin
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Фото: sannamarin
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Фото: sannamarin
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Фото: sannamarin
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Фото: sannamarin

Отметим, что Санна Мирелла Марин была самым молодым премьер-министром в истории Финляндии. На посту женщина была с 10 декабря 2019 до 20 июня 2023 года. Правительство Санны Марин активно поддерживало Украину, а сама она не раз посещала нашу страну.

Напомним, Санна Марин попала в скандал из-за видео с вечеринок, которые она посетила.

Также Фокус писал о появлении на публике Санны Марин в компании мужа, с которым она уже объявила о разводе.