Санна Марин, премьер-министр Финляндии, вышла в свет в изумительном наряде

Санна вышла в свет в изысканном белом платье и оригинальных украшениях.

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37-летняя Санна Марин, премьер-министр Финляндии, появилась на официальном приеме в честь Дня независимости в потрясающем образе. Об этом пишет Daily Mail.

Санна выбрала для приема в президентском дворце белое платье от финского дизайнера Сари Херкке, к которому добавили небольшие рукавчики, чтобы она могла надеть синюю орденскую ленту с Большим крестом Белой розы — высшей государственной наградой Финляндии.

[ + – ] Санна Марин в белом платье на приеме в президентском дворце

Образ Санна Марин дополнила оригинальными серебряными украшениями: цветочным ожерельем, серьгами в виде спиралей и массивными парными браслетами-манжетами.

[ + – ] Санна Марин выбрала к платью эффектные украшения Фото: Instagram Sanna Marin

Дизайнер пояснил, что платью, которое выбрала Санна, уже 15 лет. Она выбрала его, выбирая наряд для торжественного вечера и спросила, нельзя ли добавить рукава, ведь орденская лента не должна проходить по обнаженной коже.

Сначала дизайнер не был уверен, что на его складе все еще есть точный материал для добавления к платью и он был поражен, обнаружив правильное количество, необходимое для переделок.

"Это нечто особенное, что я неосознанно хранил эти отрезы ткани все эти годы", — признался Сари.

На приеме Санна Марин появилась со своим супругом, предпринимателем Маркусом Ряйккененом, за которого вышла замуж в 2020 году. Пара была вместе с 2004 года, в 2018 году у них родилась дочь Эмма.

[ + – ] Санна Марин с мужем

Напомним, когда Санна была избрана премьер-министром в 2019 году, она стала самым молодым мировым лидером и третьей женщиной-премьер-министром скандинавской страны. Тогда ей было всего 34 года. И хоть ее рейтинг очень высок, ее часто критикуют за вечеринки, фото с которых появляются в соцсетях.

Так, в начале августа 2022 года в Сеть слили видео с вечеринки, где веселилась Санна. Ей пришлось оправдываться перед критиками и доказывать, что она не употребляла наркотики.

"На ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста", – заявила Марин в ответ на критику.