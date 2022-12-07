Санна Марін, прем'єр-міністриня Фінляндії, побачила світ у дивовижному вбранні

Санна вийшла у світ у вишуканій білій сукні й оригінальних прикрасах.

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37-річна Санна Марін, прем'єр-міністриня Фінляндії, з'явилася на офіційному прийомі на честь Дня незалежності в чудовому образі. Про це пише Daily Mail.

Санна обрала для прийому в президентському палаці білу сукню від фінського дизайнера Сарі Херкке, до якої додали невеликі рукавчики, щоб вона могла вдягнути блакитну орденську стрічку з Великим хрестом Білої троянди — найвищою державною нагородою Фінляндії.

[ + – ] Санна Марін у білій сукні на прийомі в президентському палаці

Образ Санна Марін доповнила оригінальними срібними прикрасами: квітковим намистом, сережками у вигляді спіралей і масивними парними браслетами-манжетами.

[ + – ] Санна Марін обрала до сукні ефектні прикраси Фото: Instagram Sanna Marin

Дизайнер пояснив, що сукні, яку обрала Санна, вже 15 років. Вона вибрала її, обираючи вбрання для урочистого вечора і запитала, чи не можна додати рукава, адже орденська стрічка не повинна проходити по оголеній шкірі.

Спочатку дизайнер не був упевнений, що на його складі все ще є точний матеріал для додавання до сукні й він був вражений, знайшовши правильну кількість, потрібну для переробок.

"Це щось особливе, що я несвідомо зберігав ці відрізи тканини усі ці роки", — зізнався Сарі.

На прийомі Санна Марін з'явилася зі своїм чоловіком, підприємцем Маркусом Ряйккененом, за якого вийшла заміж у 2020 році. Пара була разом із 2004 року, у 2018 році у них народилася дочка Емма.

[ + – ] Санна Марін із чоловіком

Нагадаємо, коли Санна була обрана прем'єр-міністринею у 2019 році, вона стала наймолодшою світовою лідеркою і третьою жінкою-прем'єр-міністринею скандинавської країни. Тоді їй було лише 34 роки. І хоч її рейтинг дуже високий, її часто критикують за вечірки, фото з яких з'являються у соцмережах.

Так, на початку серпня 2022 року в мережу злили відео з вечірки, де веселилася Санна. Їй довелося виправдовуватися перед критиками та доводити, що вона не вживала наркотиків.

"На ключових державних посадах перебувають звичайні люди, які ведуть звичайне життя. У мене є сім'я, робота, а ще маю вільний час, який я проводжу з друзями так само, як і багато інших людей мого віку", — заявила Марін у відповідь на критику.