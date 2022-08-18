Відео з вечірки за участю прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін злили у Мережу

Політикиня вже вибачилася за те, що відео стало надбанням громадськості.

36-річна прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазнала різкої критики після того, як відео з її вечірки потрапило до соціальних мереж. На опублікованих кадрах політикиня у чорному шовковому топі та білих штанах танцює з групою друзів перед камерою на вечірці. Вона разом з іншими співає пісні фінського репера Петрі Нюгарда і поп-співака Антті Туіску.

За повідомленням газети Iltalehti, на записі можна побачити кілька фінських громадських діячів, зокрема співачку Альму, фотографку Яніту Аутіо, телеведучу Тінні Вікстрем, ютуберку Ілону Юлікорпі, радіоведучу Кароліну Туомінен, стиліста Весу Сільвер і члена парламенту Ілмарі Нурмінен із Соціал-Демократичної партії.

"За відеозаписами неможливо точно сказати, коли і де вони були зняті. Схоже, відео знято у приватній квартирі. Iltalehti не змогла зв'язатися з Марін або її співробітниками у середу ввечері, щоб прокоментувати відео. Вечірки Марін та реклама в соціальних мережах, яка відрізняється від традиційного стилю прем'єр-міністерки, привернули багато уваги та обговорень", – пише видання.

Сама прем'єр-міністерка уже прокоментувала опубліковані кадри.

"Шкода, що ці відео стали надбанням громадськості. Вони були зняті на одній із вечірок із друзями кілька тижнів тому. Я не вживала наркотиків і нічого крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася, робила абсолютно законні речі. Я також не бачила, щоб інші так діяли (вживали наркотики)… На ключових державних посадах перебувають звичайні люди, які ведуть звичайне життя, маю сім'ю, роботу, а ще я маю вільний час, який я проводжу з друзями так само, як і багато інших людей мого віку", — Заявила Марін в ефірі телекомпанії Yle.

Зі свого боку, користувачі соцмереж не забарилися з коментарями після побаченого, причому думки розділилися:

"Це прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Дехто говорив, що вона крутий… може бути серед інших підлітків. Але відповідальний лідер для країни в кризі? Вона, безумовно, найнекомпетентніший прем'єр-міністр, який у нас колись був. Нічого не знає. Будь ласка, візьміть свою шкіряну куртку і йдіть у відставку. Дякую", — пише ведучий спортивного токшоу Олексі Валавуорі.

"Фінляндія страждає від рекордно високих цін на електроенергію, нестачі медичних працівників та фахівців з догляду за літніми людьми, і саме так проводить час наш лідер!", "36-річна прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін любить вечірки. У новому відео, випущеному в середу, прем'єр-міністр танцює і співає. На задньому плані чути крики друзів про кокаїн", "MarinSanna стає символом прогресу, і мені це подобається. Якби ми завжди питали дозволу у цих консерваторів, не було б жінок-прем'єр-міністрів. Пишаюся тим, що можу показати це відео своїм друзям та колегам. Світ та "прийнятні цінності" змінюються".

Восени 2020 року Санна Марін потрапила у скандал через свою фотографію для глянцевого журналу. Вона взяла участь у фотосесії для журналу Trend, під час якої позувала перед камерами у піджаку на голе тіло.