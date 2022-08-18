Видео с вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин слили в Сеть

Политик уже принесла свои извинения за то, что видео стало достоянием общественности.

36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин подверглась резкой критике после того, как видео с ее вечеринки попало в социальные сети. На опубликованных кадрах политик в черном шелковом топе и белых брюках танцует с группой друзей перед камерой на вечеринке. Она вместе с другими поет песни финского рэпера Петри Нюгорда и поп-певца Антти Туйску.

По сообщению газеты Iltalehti, на записи можно увидеть несколько финских общественных деятелей, в том числе певицу Альму, фотографа Яниту Аутио, телеведущую Тинни Викстрем, ютубера Илону Юликорпи, радиоведущую Каролину Туоминен, стилиста Весу Сильвер и члена парламента Илмари Нурминен из Социал-демократической партии.

"По видеозаписям невозможно точно сказать, когда и где они были сняты. Похоже, видео снято в частной квартире. Iltalehti не смогла связаться с Марин или ее сотрудниками в среду вечером, чтобы прокомментировать видео. Вечеринки Марин и реклама в социальных сетях, которая отличается от традиционного стиля премьер-министра, привлекли много внимания и обсуждений", – пишет издание.

Сама премьер-министр уже прокомментировала опубликованные кадры.

"Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Я не употребляла наркотиков и ничего кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики)… На ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста", – заявила Марин в эфире телекомпании Yle.

В свою очередь пользователи соцсетей не замедлили с комментариями после увиденного, причем мнения разделились:

"Это премьер-министр Финляндии Санна Марин. Некоторые говорили, что она крутая… может быть среди других подростков. Но ответственный лидер для страны в кризисе? Она, безусловно, самый некомпетентный премьер-министр, который у нас когда-либо был. Ничего не знает. Пожалуйста, возьмите свою кожаную куртку и уходите в отставку. Спасибо", – пишет ведущий спортивного ток-шоу Алекси Валавуори.

"Финляндия страдает от рекордно высоких цен на электроэнергию, нехватки медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми, и именно так проводит время наш лидер!", "36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин любит вечеринки. В новом видео, выпущенном в среду, премьер-министр танцует и поет. На заднем плане слышны крики друзей о кокаине", "MarinSanna становится символом прогресса, и мне это нравится. Если бы мы всегда спрашивали разрешения у этих консерваторов, не было бы женщин-премьер-министров. Горжусь тем, что могу показать это видео своим друзьям и коллегам. Мир и "приемлемые ценности" меняются".

Осенью 2020 года Санна Марин попала в скандал из-за своей фотографии для глянцевого журнала. Она приняла участие в фотосессии для журнала Trend, в ходе которой позировала перед камерами в пиджаке на голое тело.