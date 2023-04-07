Минимализм и "правило третей". Уроки стиля от самого молодого премьера в мире Санны Марин

Как и все финны, Санна отдает предпочтение практичности и минимализму.

Related video

37-летняя Санна Марин, самая молодая премьер-министр в мире, подавшая в отставку в Финляндии 6 апреля, – личность заметная. Она вместе с кабинетом министров хорошо проявили себя во время борьбы с коронавирусом и много сделали для того, чтобы страна вошла в НАТО. Однако не обошлось и без скандалов. В прошлом году видео с вечеринки с участием политика слили в Сеть, а ее саму заподозрили в употреблении кокаина. Позже она сдала тест, который показал, что в ее крови нет наркотиков. После того инцидента поддержка главы правительства составляла чуть больше 60%. Фокус же решил проанализировать, чем запомнился гардероб уже экс-премьера, и пришел к выводу, что в выборе одежды она ориентировалась на удобство и практичность вещей.

Минимализм и "правило третей" – модное оружие Санны Марин. Ее часто в отечественных и зарубежных СМИ называют "женщиной-политиком поколения Instagram", поскольку именно там она публикует отчеты о всех своих встречах. Там же можно в деталях рассмотреть, что чаще всего носила политик на официальных мероприятиях.

Ее ансамбли отличаются простыми и четкими линиями, а чувство стиля Марин заключается в том, чтобы сказать "нет" последним тенденциям и не покупать слишком много одежды, исповедуя осознанное потребление. Стиль одежды финского премьер-министра также сильно зависит от характера ее работы. Необходимость много двигаться из-за плотного рабочего графика заставляет выбирать правильный наряд для ситуации, а один цвет становится главным приоритетом. Поэтому минимализм — это все, что нужно Санне Марин.

Ее гардероб – повод для дискуссий модных критиков, ведь он очень отличается от того, что носят другие женщины-политики. Марин пыталась показать всем, что не только чиновник, но и молодая и стильная дама. Она не любит скучные костюмы, отдавая предпочтение легким ярким платьям, приталенным длинным пиджакам, укороченным брюкам и джинсам-скинни. Ее видели в косухе и мини-шортах.

Помимо костюмов или платьев Санна Марин также демонстрирует простую и молодежную сторону в сочетании нарядов с просторными формами: от стильных рубашек и байкерских курток до удобной повседневной одежды.

Очень часто Санна смешивает одежду по "правилу третей", чтобы не ошибаться. С точки зрения моды "правило третей" распределяется следующим образом: 1/3 – это верхняя половина (от шеи до талии), а нижняя половина – 2/3 (от талии до ступней); или наоборот: 1/3 на верхнюю половину (от шеи до колена) и 2/3 – на нижнюю половину (от колена до стопы). Именно поэтому Марин часто появляется в брюках с высокой талией, что визуально делает ее ноги длиннее, или укороченных джинсах и длинных блейзерах. При "неявном" разграничении границ верхней и нижней половин Санне достаточно лишь подвернуть брюки и надеть жакет, чтобы завоевать всеобщее внимание.

Самым любимым цветом Марин является красный, поскольку в нарядах этого оттенка она часто появлялась на публике. В красном платье с большими пастельными узорами премьер объявила о социальных реформах в бюджете на 2020 год. Красное вечернее платье с одной бретелькой она надела на прием в честь Дня независимости Финляндии в Президентском дворце 6 декабря. Однотонное красное платье с карманами, красная футболка и красные шарфы – вещи, которые можно видеть на ней всегда.

Перед своими первыми парламентскими выборами в 2015 году Марин опубликовала в Twitter фотографию изношенных красных резиновых сапог Lacoste. Она рассказала финскому модному журналу/блогу Lily, что купила их на распродаже много лет назад в универмаге Sokos в Тампере (город на юге Финляндии), назвав их цветом своей идеи. Из ее первых четырех постов в Instagram еще в 2014 году в трех она изображена в красном.

Не менее уважает Марин и черный цвет. Черные узкие брюки регулярно появляются в паре с водолазками, свитерами, футболками и длинными рубашками с воротником на фото в ее соцсети. Черные туфли-лодочки на низком каблуке она выбирает под платья, часто красные. Черный блейзер также является основой гардероба, даже смягчая большой маковый дизайн культового платья с рисунком Unikko от Marimekko Oyj из Хельсинки.

Санна Марин все годы в политике утверждает, что важны не вещи, а человек, поэтому активно выступает за сохранение экологии и природы, популяризируя осознанное потребление, в том числе и в отношении гардероба.

Ранее Фокус писал, что Санна Марин появилась на официальном приеме в честь Дня независимости в потрясающем образе.