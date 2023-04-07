Мінімалізм і "правило третин". Уроки стилю від наймолодшого прем'єра у світі Санни Марін

Як і всі фіни, Санна віддає перевагу практичності та мінімалізму.

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37-річна Санна Марін, наймолодша прем'єр-міністерка у світі, яка подала у відставку у Фінляндії 6 квітня, – особистість помітна. Вона разом із кабінетом міністрів добре проявили себе під час боротьби з коронавірусом і багато зробили для того, щоб країна стала членом НАТО. Проте не обійшлось і без скандалів. Минулого року відео з вечірки за участю політика злили до мережі, а її саму запідозрили у вживанні кокаїну. Пізніше вона склала тест, який показав, що в її крові немає наркотиків. Після цього інциденту підтримка глави уряду становила трохи більше 60%. Фокус же вирішив проаналізувати, чим запам'ятався гардероб вже екс-прем'єрки, і дійшов висновку, що у виборі одягу вона орієнтувалася на зручність та практичність речей.

Мінімалізм та "правило третин" — модна зброя Санни Марін. Її часто у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ називають "жінкою-політикинею покоління Instagram", оскільки саме там вона публікує звіти про всі свої зустрічі. Там же можна детально розглянути, що найчастіше носила політикиня на офіційних заходах.

Її ансамблі відрізняються простими та чіткими лініями, а почуття стилю Марін полягає в тому, щоб сказати "ні" останнім тенденціям і не купувати надто багато одягу, сповідуючи усвідомлене споживання. Стиль одягу фінської прем'єр-міністерки також залежить від характеру її роботи. Необхідність багато рухатися через щільний робочий графік змушує вибирати правильне вбрання для ситуації, а один колір стає головним пріоритетом. Тому мінімалізм — це все, що потрібно Санні Марін.

Грдероб екс-прем'єрки – привід для дискусій модних критиків, адже він дуже відрізняється від того, що мають інші жінки-політики. Марін намагалася показати всім, що не лише чиновниця, а й молода та стильна дама. Вона не любить нудні костюми, надаючи перевагу легким яскравим сукням, приталеним довгим піджакам, укороченим штанам та джинсам-скінні. Її бачили в косусі та міні-шортах.

Крім костюмів чи суконь Санна Марін також демонструє просту та молодіжну сторону у поєднанні вбрання з просторими формами: від стильних сорочок та байкерських курток до зручного повсякденного одягу.

Дуже часто Санна змішує одяг за "правилом третин", щоб не помилятися. З погляду моди "правило третин" розподіляється так: 1/3 – це верхня половина (від шиї до талії), а нижня половина – 2/3 (від талії до ступнів); або навпаки: 1/3 на верхню половину (від шиї до коліна) та 2/3 – на нижню половину (від коліна до стопи). Саме тому Марін часто з'являється у штанах з високою талією, що візуально робить її ноги довшими, або укорочених джинсах та довгих блейзерах. При "неявному" розмежуванні меж верхньої та нижньої половин Санні достатньо лише підвернути штани та надіти жакет, щоб завоювати загальну увагу.

Найулюбленішим кольором Марін є червоний, оскільки у вбраннях цього відтінку вона часто з'являлася на публіці. У червоній сукні з великими пастельними візерунками прем'єр оголосила про соціальні реформи у бюджеті на 2020 рік. Червону вечірню сукню з однією бретелькою вона одягла на прийом на честь Дня незалежності Фінляндії у Президентському палаці 6 грудня. Однотонна червона сукня з кишенями, червона футболка та червоні шарфи – речі, які можна бачити на ній завжди.

Перед своїми першими парламентськими виборами у 2015 році Марін опублікувала у Twitter фотографію зношених червоних гумових чобіт Lacoste. Вона розповіла фінському модному журналу Lily, що купила їх на розпродажі багато років тому в універмазі Sokos у Тампере (місто на півдні Фінляндії), назвавши їх кольором своєї ідеї. З її перших чотирьох постів в Instagram ще у 2014 році у трьох вона зображена у червоному.

Не менш поважає Марін і чорний колір. Чорні вузькі штани регулярно з'являються у парі з водолазками, светрами, футболками та довгими сорочками з коміром на фото у її соцмережі. Чорні туфлі-човники на низьких підборах вона вибирає під сукні, часто червоні. Чорний блейзер також є основою гардеробу.

Санна Марін всі роки у політиці стверджує, що важливі не речі, а людина, тому активно виступає за збереження екології та природи, популяризуючи усвідомлене споживання, зокрема і щодо гардероба.

Раніше Фокус писав, що Санна Марін з'явилася на офіційному прийомі на честь Дня незалежності в чудовому образі.