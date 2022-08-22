Прем'єр Фінляндії Санна Марін отримала результати тесту на наркотики

36-річна політикиня вирішила пройти процедуру, щоб довести, що під час недавньої вечірки не вживала кокаїну.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін отримала результати тесту на наявність наркотичних речовин в організмі. Відповідний пресреліз опубліковано на офіційному урядовому сайті країни.

У заяві сказано, що тест, який 36-річна політикиня Санна Марін складала 19 серпня, не виявив наркотичних речовин в організмі.

Уряд Фінляндії також повідомляє, що прем'єр-міністр країни сплатила відповідну процедуру власним коштом.

"Тест на наркотики, взятий 19 серпня 2022 року у прем'єр-міністра Санни Марін, не виявив наявності заборонених речовин. Додаткову інформацію про тест, процес перевірки та про те, як проводиться тест, ЗМІ можуть отримати в офісі прем'єр-міністра. Заяву про тестування на наркотики підписано Пааво Халоненом, професійним лікарем компанії Terveystalo", — йдеться у пресрелізі, опублікованому на урядовому порталі.

[ + – ] Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін отримала результати тесту на наркотики

Нагадаємо, 36-річна Санна Марін потрапила у скандал після того, як у соціальних мережах опублікували відео з вечірки, на якій була присутня прем'єр-міністр Фінляндії. Політикиня у чорному шовковому топі та білих штанах танцювала з групою друзів перед камерою на вечірці, яка проходила у приватному будинку.

Пізніше в мережі опублікували ще одне відео за участю Санни Марін. 36-річну прем'єр-міністра Фінляндії помічено в компанії кількох чоловіків, яка відпочивала в одному з фінських барів. Санна Марін підтвердила інформацію ЗМІ про те, що була присутня на вечірці, під час якої вживала алкогольні напої.

Через великий резонанс у соцмережах прем'єр-міністр Фінляндії вирішила скласти тест на наркотики, щоб довести, що під час вечірки не вживала заборонених речовин, і пообіцяла зробити публічними результати процедури.