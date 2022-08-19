Танці з чоловіками до ранку: з'явилося нове відео вечірки Санни Марін

Очевидці стверджують, що прем'єрка Фінляндії танцювала щонайменше з трьома різними чоловіками і сиділа у них на колінах. Через скандал чиновниці довелося складати тест на вміст наркотиків у крові.

Прем'єр-міністерка Фінляндії, 36-річна Санна Марін була помічена на вечірці у чоловічій компанії. Чиновниця танцювала в обіймах незнайомців, пише фінське видання Seiska.

Прем'єрка уже 18 років одружена, у пари є дитина. Марін "засвітилася у кількох сумнівних ситуаціях". На відеозаписі Марін танцювала із двома чоловіками в одному з ресторанів Гельсінкі.

"Санна танцювала інтимно мінімум із 3 різними чоловіками. Вона сиділа на колінах у 2 різних чоловіків. Прем'єр-міністр тримала руку поруч із чоловіком, він ніжно тримав її за руку", — розповів журналістам один із очевидців.

Seiska припускає, що прем'єр-міністерка була явно п'яною.

"Марин зіткнулася зі мною у VIP-зоні ресторану. Я вирішив запропонувати їй води, вона була явно в хорошому настрої… Вона поводилася як самотня 20-річна дівчина. Важко було повірити, що вона одружена. Вона тусувалася у VIP-кімнатах мінімум до о пів на п'яту ранку", — сказав чоловік, який помітив політикиню в клубі.

Видання Iltalehti пише, що одним із чоловіків, з ким помітили Санну Марін, був фінський співак Олаві Уусівірта.

"Поклавши руку на серце, можу сказати як є: ми друзі, між нами не сталося нічого неналежного", — відреагував він і заявив, що не має наміру далі коментувати це питання.

Вечірка за участю Санни Марін — прем'єрка здавала тест на наркотики

Після скандалу з вечіркою Санна Марін скликала пресконференцію та заявила про проходження тесту на наркотики, повідомив портал Yle.

"Цим вона хотіла очистити свою репутацію, тому що громадськість мала підозри у вживанні наркотиків. Результат опублікують приблизно через тиждень", — зазначили журналісти.

Марін зізналася, що витрачає більшу частину часу на роботу, сімейне життя і на бігову доріжку.

[ + – ] Санна Марін каже, що кілька разів на рік ходить із друзями на вечірки

"Кілька разів на рік я проводжу час із друзями, ми ходимо на вечірки. Те, що я ношу, з ким проводжу час, я не повідомляю. Ці відео я не публікувала", — сказала вона.

Зазначимо, що це вже друге відео із вечірки Санни Марін. На перших кадрах вона в чорному шовковому топі та білих штанах танцювала з друзями.

Жінка висловила жаль, що відео стали надбанням громадськості. Марін вважає, що робила цілком законні речі.

Восени 2020 року Санна Марін потрапила у скандал через фотографію для глянцевого журналу Trend. Прем'єрка одягла піджак на голе тіло.