Танцы с мужчинами до утра: появилось новое видео вечеринки Санны Марин

Очевидцы утверждают, что премьер Финляндии танцевала минимум с тремя разными мужчинами и сидела у них на коленях. Из-за скандала чиновнице пришлось сдавать тест на содержание наркотиков в крови.

Премьер-министр Финляндии, 36-летняя Санна Марин была замечена на вечеринке в мужской компании. Чиновница танцевала в объятиях незнакомцев, пишет финское издание Seiska.

Премьер уже 18 лет замужем, у них есть ребенок. Марин "засветилась в паре сомнительных ситуаций". На видеозаписи Марин танцевала с двумя мужчинами в одном из ресторанов Хельсинки.

"Санна танцевала интимно минимум с 3 разными мужчинами. Она сидела на коленях у 2 разных мужчин. Премьер-министр держала руку рядом с мужчиной, он нежно держал ее за руку", — рассказал журналистам один из очевидцев.

Seiska предполагает, что премьер-министр была явно пьяна.

"Марин столкнулась со мной в VIP-зоне ресторана. Я решил предложить ей воды, она была явно в хорошем настроении… Она вела себя как одинокая 20-летняя девушка. Трудно было поверить, что она замужем. Она тусовалась в VIP-комнатах минимум до половины пятого утра", — сказал мужчина, который заметил политика в клубе.

Издание Iltalehti пишет, что одним из мужчин, с кем заметили Санну Марин, был финский певец Олави Уусивирта.

"Положа руку на сердце, могу сказать как есть: мы друзья, между нами не произошло ничего неподобающего", — отреагировал он и заявил, что не намерен далее комментировать этот вопрос.

Вечеринка с участием Санны Марин — премьер сдавала тест на наркотики

После скандала с вечеринкой Санна Марин созвала пресс-конференцию и заявила о прохождении теста на наркотики, сообщил портал Yle.

"Этим она хотела очистить свою репутацию, потому что у общественности были подозрения в употреблении наркотиков. Результат будет опубликован примерно через неделю", — отметили журналисты.

Марин призналась, что тратит большую часть времени на работу, семейную жизнь и на беговую дорожку.

[ + – ] Санна Марин говорит, что несколько раз в год ходит с друзьями на вечеринки

"Несколько раз в год я провожу время с друзьями, мы ходим на вечеринки. То, что я ношу, с кем провожу время, я не сообщаю. Эти видео я не публиковала", — сказала она.

Отметим, что это уже второе видео с вечеринки Санны Марин. На первых кадрах она в черном шелковом топе и белых брюках танцевала с друзьями.

Женщина выразила сожаление, что видео стали достоянием общественности. Марин считает, что делала совершенно законные вещи.

Осенью 2020 года Санна Марин попала в скандал из-за фотографии для глянцевого журнала Trend. Премьер надела пиджак на голое тело.