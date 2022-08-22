Премьер Финляндии Санна Марин получила результаты теста на наркотики

36-летняя политик решила пройти процедуру, чтобы доказать, что во время недавней вечеринки не употребляла кокаин.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила результаты теста на наличие наркотических веществ в организме. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном правительственном сайте страны.

В заявлении сказано, что тест, который 36-летняя политик Санна Марин сдавала 19 августа, не выявил наркотических веществ в организме.

Правительство Финляндии также сообщает, что премьер-министр страны оплатила соответствующую процедуру за свой счет.

"Тест на наркотики, взятый 19 августа 2022 года у премьер-министра Санны Марин, не выявил наличия запрещенных веществ. Дополнительную информацию о тесте, процессе проверки и о том, как проводится тест, СМИ могут получить в офисе премьер-министра. Заявление о тестировании на наркотики подписано Пааво Халоненом, профессиональным врачом компании Terveystalo", — говорится в пресс-релизе, который был опубликован на правительственном портале.

[ + – ] Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила результаты теста на наркотики

Напомним, 36-летняя Санна Марин угодила в скандал после того, как в социальных сетях опубликовали видео с вечеринки, на которой присутствовала премьер-министр Финляндии. Политик в черном шелковом топе и белых брюках танцевала с группой друзей перед камерой на вечеринке, которая проходила в частном доме.

Позже в сети опубликовали еще одно видео с участием Санны Марин. 36-летняя премьер-министр Финляндии была замечена в компании нескольких мужчин, которая отдыхала в одном из финских баров. Санна Марин подтвердила информацию СМИ о том, что присутствовала на вечеринке, в ходе которой употребляла алкогольные напитки.

Из-за большого резонанса в соцсетях премьер-министр Финляндии решила сдать тест на наркотики, чтобы доказать, что во время вечеринки не употребляла запрещенные вещества, и пообещала сделать публичными результаты процедуры.