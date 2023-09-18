Выплаты по 3,1 тысячи гривен до 1 ноября: кто может получить и куда обращаться

Сумма разовой помощи может составлять от 450 до 3 100 гривен. Для того, чтобы ее оформить, необходимо лишь посетить органы Пенсионного фонда или ЦПАУ.

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Ветераны войны, а также члены семей погибших защитников или защитниц и ветеранов могут получать финансовую помощь от государства. Деталями поделилось Министерство по делам ветеранов Украины.

Для получения выплат есть одно условие — соответствующий статус должен быть приобретен до 24 августа этого года. Для того, чтобы получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда или в Центры предоставления административных услуг. Сделать это можно до 1 ноября.

"Если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь, пожалуйста, до 1 ноября в ПФУ или ЦПАУ", — заявил директор Департамента социальной защиты Минветеранов Руслан Приходько.

Какого размера выплату можно получить?

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, о каких размерах выплат идет речь. Итак, ветераны и родственники погибших защитников могут получить от 450 до 3 100 гривен разовой помощи.

А именно, на выплаты могут претендовать лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

Сумма пособия в этом случае зависит от группы инвалидности:

I группа — 3 100 гривен;

II группа — 2 900 гривен;

III группа — 2 700 гривен.

Также могут получить:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед родиной — 3 100 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 гривень;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины — 1 000 гривен;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Напомним, теперь на государственную помощь могут претендовать еще больше внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Деньги смогут получать даже те, кто в начале полномасштабной войны выехал за границу.

Журналисты разобрались, как формируется пенсия в Украине и при каких условиях человек может претендовать на выплаты в размере более десяти тысяч гривен.