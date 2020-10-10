Статистика коронавируса в Киеве на 10 октября: более 500 новых случаев

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 532 новых случая заболеваний коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, заболели: 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет; 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет; 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы попали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции.

Шесть человек умерли, 216 – выздоровели.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89, в Днепровском районе – 67 случаев.

На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Отметим, 9 октября в столице зафиксировали 567 новых больных. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин.

По состоянию на субботу, 10 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 728 человек (сутками ранее – 5 804).