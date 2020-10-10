Великобритания поблагодарила СБУ за проведение крупнейшей спецоперации за последние 30 лет

МИД Великобритании поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет, которая помогла сэкономить более 100 млн фунтов стерлингов британских налогоплательщиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет – 130 млн. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", – говорится в сообщении официального Twitter МИД Великобритании.

Речь идет о масштабной операции "Магма", которую СБУ провела совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года. Была заблокирована деятельность крупной преступной группировки и изъята крупнейшая за всю историю независимости Украины контрабандная партия табачных изделий.

"Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков. Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции – важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку", – сообщили британские дипломаты.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил британских коллег за поддержку.

"Очень важно, когда мы можем объединять усилия для борьбы с преступлениями в различных сферах – от угроз национальной безопасности к противодействию международной контрабанде. Украина является важной частью общеевропейской системы безопасности, и такое сотрудничество приносит ощутимые результаты", – отметил он.

Напомним, украинские пограничники на границе с Венгрией задержали мужчину с дипломатическими номерами и удостоверением, который пытался вывезти из страны контрабанду. Во время обыска микроавтобуса оказалось, что он был доверху заполнен сигаретами без марки акцизного сбора Украины.