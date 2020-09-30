Резкое и внеплановое повышение акциза в последние годы стало причиной увеличения рынка нелегальных сигарет – эксперты

Благодаря географическому положению Украина является страной транзита не только легальных товаров, но и контрабанды, прежде всего, сигарет. Большая часть их перемещается дальше в страны ЕС, но частично оседает и на украинском рынке.

Одним из стимулов роста нелегального рынка являются резкие и внеплановые повышения акцизов на табачные изделия, пишет ЛИГА.

"Контрабанда сигарет стоит украинскому бюджету больших денег. Только за последние три года потери практически сравнялись с годовыми расходами бюджета на весь коммунальный сектор – 8,5 млрд грн", - говорится в пубикации.

По данным KANTAR Украина, объем нелегальных сигарет только за первое полугодие составил 5,4% рынка. Гостаможслужба за этот период зафиксировала 390 попыток провоза контрабандных сигарет на сумму 12,8 млн гривен.

Согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, Украина обязалась до 2025 года довести уровень ставок акциза до минимального в Европе значения: 90 евро за тысячу сигарет. Эта норма сработала бы, если бы акцизная политика в правительстве была последовательной.

"В Украине был принят план повышения акциза на 8 лет, и это хорошее решение, если этого плана придерживаться. Когда план повышения акцизов не меняется ежегодно, это дает бизнесу возможность планировать свою деятельность, а потребителям не создает одноразового шокового эффекта, который мог бы подтолкнуть их покупать нелегальные сигареты", – объясняет Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина.

В то же время в 2016-2019 годах наблюдался рост незаконной торговли табачными изделиями из-за резких повышений акцизного налога. Как поясняют эксперты, когда цены растут быстрее, чем доходы потребителей, это стимулирует оборот нелегальных сигарет внутри страны.

"Три года назад был принят 8-летний план повышения акцизов на сигареты. И это был очень правильный шаг, так как, наконец-то, бизнес мог планировать свою деятельность соответственно планам Кабинета министров. Но снова возникали ситуации, когда акциз повышался больше, чем ожидалось. Это негативно отражалось как на работе легального бизнеса, так и на ситуации с нелегальным рынком – он начал расти", - отмечают в Союзе украинских предпринимателей (СУП).

Согласно данным KANTAR Украина и Украинского института будущего, контрабанда сигарет в Украину поступает из Белоруси, Молдовы (самопровозглашенной республики Приднестровье), России и ОРДЛО, а также транзитом через черноморские порты из Китая и ОАЭ.