Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект о повышении акциза на топливо — приведение размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС. Что известно о причинах и сроках повышения и какими будут последствия.

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Законопроект о повышении акциза на топливо, который приняло правительство 22 марта, должен пройти голосование в Верховной Раде. Согласно проекту закона, в этом году акциз на бензин подорожает на 29,1 евро, на дизельное топливо — на 38,1 евро, а на сжиженный газ — на 3,6 евро за 1 тыс. литров. Об этом сообщает Министерство финансов.

Причины повышения акциза: нужно ли менять налоги

Как пояснил Фокусу заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, Украина имеет обязательства, обусловленные подписанием Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, и в соответствии с ними акцизы, в частности, на нефтепродукты, должны быть приведены к минимальному уровню, разрешенному в Европейском Союзе.

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"Чтобы обеспечить присоединение Украины к Европейскому союзу, нам нужно выполнить, в частности, и это требование (повышение акциза на топливо — ред.). Если подсчитать, когда это требование мы должны выполнить, то там и фигурирует та дата, которая указана в последнем столбике соответствующего законопроекта. В нем прописаны те минимальные уровни, которые существуют для бензина и дизтоплива в ЕС. Если этот законопроект будет поддержан Верховной Радой, тогда и запустятся соответствующие изменения", — подчеркнул Рябцев.

Если Рада примет документ, то изменения украинцев будут ждать не раньше июля–августа 2024 года

По его словам, если народные избранники примут документ, то изменения украинцев будут ждать не раньше июля–августа 2024 года. По его словам, до лета 2024 года существенных колебаний на топливном рынке не произойдет.

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"Говорить о том, что именно сейчас повышают акцизы, значит вводить в заблуждение украинских автомобилистов. Правительство не повышает акцизы на топливо, их повышает ВР, в случае, если будет принят закон", — пояснил Рябцев.

Действующая ставка акциза в Украине сейчас такова:

бензин — 213,5 евро за 1000 литров;

дизель — 139,5 евро;

автогаз — 52 евро;

альтернативное топливо — 162 евро.

Правительство предлагает Раде постепенное повышение акциза на топливо.

Правительство предлагает Раде постепенное повышение акциза на топливо по такому графику Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Бензин и дизель подорожает: каким будет влияние повышения акцизов на цены на АЗС

Геннадий Рябцев воздержался от прогнозов относительно цен на бензин и топливо, ведь, по его словам, об этом может идти речь не раньше июня 2024-го.

Он объяснил, как именно будет происходить изменение акциза на топливо в Украине, отметив, что это достаточно медленный процесс, который требует нескольких важных процедур.

"Что значит изменить акцизы? Сначала нужно изменить Налоговый, Таможенный кодекс, закон Украины о Государственном бюджете на 2024 год. А это достаточно длительная процедура, и скорее всего, ради только изменения акцизов ее запускать не будут. Вероятно, будут ждать от правительства и других предложений по изменениям в названные мною законы", — добавил Рябцев.

Изменение акциза на топливо в Украине — достаточно медленный процесс, который требует нескольких важных процедур

В то же время директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн назвал законопроект несправедливым, отметив, что авторы не учли особенности потребления и рынка топлива в Украине.

"Этот проект, который предложили, честно говоря, несправедливый, потому что не учитывает особенности потребления и рынка топлива в Украине и перекладывает непропорционально налоговое бремя различных потребителей топлива", — сказал он.

бензин и дизель подорожают приблизительно на 10–15% в 2024 году Фото: enkorr.ua

Также специалист отметил, что согласно законопроекту, и на бензин, и на дизель введут одинаковый акциз — в 1,5 раза больше, чем действующий на бензин, и почти втрое больше акциза на дизель. Что касается сжиженного газа, то там налог фактически не меняется.

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"Сейчас на 10–15% будет рост стоимости топлива в этом году, а сжиженный газ почти не подорожает. В Европе 0 евро акциз на сжиженный газ, но его там и 0% потребления, европейцы когда-то пытались это стимулировать, соответствующими тарифами, но не получилось", — добавил он.

Ранее эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики Вячеслав Черкашин вообще поставил под сомнение требование Европы к Украине относительно повышения акциза. По его словам, предложенный правительством рост акцизов на 2024–2028 годы не касается ни первого документа Соглашения об ассоциации с ЕС, ни второго ("7 критериев"). Иначе говоря, подчеркнул эксперт, привязка запланированного проекта к требованиям ЕС не соответствует действительности и является грубой манипуляцией.