Кабінет міністрів України на засіданні схвалив законопроєкт про підвищення акцизу на паливо — приведення розмірів ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів таких ставок, встановлених в ЄС. Що відомо про причини та терміни підвищення і якими будуть наслідки.

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Законопроєкт про підвищення акцизу на паливо, який ухвалив уряд 22 березня, має пройти голосування у Верховній Раді. Згідно з проєктом закону, в цьому році акциз на бензин подорожчає на 29,1 євро, на дизельне паливо — на 38,1 євро, а на скраплений газ — на 3,6 євро за 1 тис. літрів. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Причини підвищення акцизу: чи потрібно міняти податки

Як пояснив Фокусу заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, Україна має зобов'язання, зумовлені підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, і відповідно до них акцизи, зокрема, на нафтопродукти, мають бути приведені до мінімального рівня, дозволеного в Європейському Союзі.

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"Щоби забезпечити приєднання України до Європейського союзу, нам потрібно виконати, зокрема, і цю вимогу (підвищення акцизу на пальне — ред.). Якщо підрахувати, коли цю вимогу ми маємо виконати, то там і фігурує та дата, що зазначено в останньому стовпчику відповідного законопроєкту. У ньому прописано ті мінімальні рівні, які існують для бензину і дизпалива в ЄС. Якщо цей законопроєкт буде підтриманий Верховною Радою, тоді і запустяться відповідні зміни", — наголосив Рябцев.

Якщо Рада ухвалить документ, то зміни на українців чекатимуть не раніше липня–серпня 2024 року

За його словами, якщо народні обранці ухвалять документ, то зміни на українців чекатимуть не раніше липня-серпня 2024 року. За його словами, до літа 2024 року суттєвих коливань на паливному ринку не відбудеться.

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"Казати про те, що саме зараз підвищують акцизи, означає вводити в оману українських автомобілістів. Уряд не підвищує акцизи на паливо, їх підвищує ВР, в разі, якщо буде ухвалено закон", — пояснив Рябцев.

Чинна ставка акцизу в Україні наразі така:

бензин — 213,5 євро за 1000 літрів;

дизель — 139,5 євро;

автогаз — 52 євро;

альтернативне паливо — 162 євро.

Уряд пропонує Раді поступове підвищення акцизу на пальне.

Уряд пропонує Раді поступове підвищення акцизу на пальне за таким графіком Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Бензин та дизель подорожчає: яким буде вплив підвищення акцизів на ціни на АЗС

Геннадій Рябцев утримався від прогнозів щодо цін на бензин та паливо, адже, за його словами, про це може йтися не раніше червня 2024-го.

Він пояснив, як саме відбуватиметься зміна акцизу на пальне в Україні, зазначивши, що це досить повільний процес, який потребує кількох важливих процедур.

"Що означає змінити акцизи?.. Спершу потрібно змінити Податковий, Митний кодекс, закон України про Державний бюджет на 2024 рік. А це достатньо тривала процедура, і скоріше за все, заради лише зміни акцизів її не запускатимуть. Ймовірно, будуть чекати від уряду й інших пропозицій щодо змін до названих мною законів", — додав Рябцев.

Зміна акцизу на пальне в Україні — досить повільний процес, який потребує кількох важливих процедур

Водночас директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн назвав законопроєкт несправедливим, зауваживши, що автори не врахували особливості споживання і ринку пального в Україні.

"Цей проєкт, що запропонували, чесно кажучи, несправедливий, тому що не враховує особливості споживання і ринку пального в Україні і перекладає непропорційно податковий тягар різних споживачів пального", — сказав він.

Бензин та дизель подорожчають приблизно на 10-15% у 2024 році Фото: enkorr.ua

Також фахівець зауважив, що згідно з законопроєктом, і на бензин, і на дизель запровадять однаковий акциз — у 1,5 раза більше, ніж чинний на бензин, і майже втричі більший акциз на дизель. Щодо скрапленого газу, то там податок фактично не змінюється.

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"Зараз на 10-15% буде зростання вартості пального у цьому році, а скраплений газ майже не подорожчає. У Європі 0 євро акциз на скраплений газ, але його там і 0% споживання, європейці колись намагались це стимулювати, відповідними тарифами, але не вийшло", — додав він.

Раніше експерт з питань податкової та митної політики В'ячеслав Черкашин взагалі заперечив вимогу Європи до України щодо підвищення акцизу. За його словами, запропоноване урядом зростання акцизів на 2024-2028 роки не стосується ані першого документу Угоди про асоціацію з ЄС, ані другого ("7 критеріїв"). Інакше кажучи, наголосив експерт, прив’язка запланованого проєкту до вимог ЄС не відповідає дійсності та є грубою маніпуляцією.