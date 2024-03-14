Протягом січня-березня безпілотники уразили вісім нафтопереробних підприємств на території Росії. Експерт розповів Фокусу, чи вплине це на поставки бензину та дизеля у країні-агресорі та чи відобразиться на постачанні пального для ЗС РФ.

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Будь-яке ураження НПЗ на території Росії ускладнює логістику та означає, що росіянам потрібно перебудовувати схеми постачань пального. Оскільки в центральному регіоні РФ не так багато НПЗ для задоволення потреб столичного регіону, то продовження атак дронів по НПЗ в Росії може суттєво вплинути на регулярність постачання нафтопродуктів не лише для ЗС РФ, але і на постачання нафтопродуктів до Москви та області. Про це Фокусу розповів директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. У своїх коментарях для статті "Залишити РФ без палива. Які НПЗ атакувала Україна, і чому треба ще (мапа)" експерт зауважив, що поки що атаки на російські НПЗ поки більше тривожать росіян, аніж суттєво впливають на загальну картину нафтопереробки чи розподілу нафтопродуктів у Росії, та все може змінитися, якщо атаки дронів будуть продовжуватись.

"З усіх новин підтвердженими є влучання, що призвели до суттєвого скорочення переробки, лише на Волгоградському та Нижньогородському НПЗ. Якщо ті повідомлення, що були раніше, будуть підтверджені, можна казати про можливе зменшення обсягів нафтопереробки в РФ за підсумками 2024 року не більше, ніж на 2%. Тобто, плюс мінус 2% — це несуттєве зміна обсягів. Тим більше, не факт, що на інших заводах обсяги не зміняться, адже можуть розподілити обсяги", — каже Геннадій Рябцев. Проте, продовжує він, атаки на НПЗ все одно ускладнять логістику для РФ, а продовження "інцидентів" може суттєво вплинути на регулярність постачання нафтопродуктів не тільки для ЗС РФ, але й для Москви й області, адже Московський НПЗ вже давно не задовольняє потреб столиці РФ. Інші НПЗ — Нижньогородський та Волгоградський — тепер будуть менше постачати нафтопродуктів, і якщо атаки продовжаться, то можуть виникнути серйозні проблеми.

З початку року щонайменше 8 заводів із переробки нафти в Росії зазнали серйозних ударів БПЛА Фото: Фокус

З 1 березня в Росії заборонили експорт бензину, але, на думку Геннадія Рябцева, це не пов’язано із атаками на НПЗ, адже у Росії і до таких атак були серйозні проблеми із забезпеченням росіян необхідною кількістю пального.

"У РФ традиційно на початку сезону підвищення попиту такі обмеження запроваджують. Оскільки починається навесні пік попиту, щоб була можливість ручного регулювання ринку, зокрема і регулювання цін, в РФ запроваджується заборона на експорт бензину і дизеля. Офіційно регулювання цін немає, але на зустрічах в Міненерго РФ, куди запрошують представників мереж АЗК і нафтопереробних компаній, завжди кажуть, як можна чи не можна піднімати ціни. Там іде ручне регулювання, яке є наслідком того, що експорторієнтована галузь нафтопереробки в Росії не звертає уваги на потреби внутрішнього ринку. І попри те що Росія – держава-бензоколонка, але вона не здатна забезпечити споживачів достатньою кількістю палива належної якості без запровадження отаких засобів ручного регулювання. За наявності обстрілів або без них вони просто не здатні це зробити. А атаки на НПЗ лише ускладнюють проблеми в Росії на ринку пального", — зазначає експерт.

На його думку, після влучань по потужностях нафтопереробних підприємств росіянам може знадобитися близько 3-6 місяців або довше на поновлення пошкоджених установок та обладнання.

Влучання по колоні АВТ призведе до зупинки підприємства на кілька місяців, як мінімум, каже експерт Фото: Скрин відео

"У випадку Нижньогородського НПЗ (атака БПЛА 12 березня, — Фокус) влучання трапилось по блоку перегонки сирої нафти АВТ, установка АВТ 6 була пошкоджена. Для того, щоб відновити роботу, в такому випадку потрібно не 2-3 місяці, а значно більше часу. Бачив супутниковий знімок, там колона оця АВТ впала, і її може й навіть впродовж року не вдасться відновити. 6 млн тонн на рік – обсяги переробки нафти однією такою установкою. За рік в Росії переробляють близько 280 млн тонн, і от 6 млн тонн вже можна відмінусувати. У січні на НПЗ в Нижньому Новгороді ударом пошкодили установку каталітичного крекінгу, що означає зміну глибини переробки нафти, тобто зміниться структура товарного виробництва, наприклад, менше буде вироблятися високооктанових бензинів і більше мазуту. Але загалом така проблема вирішувана. А от щодо установки АВТ 6 – це теж вирішується, але потрібна заміна обладнання. Колону АВТ можна виготовити в РФ, але там внутрішні пристрої імпортні, а Китай їх не виробляє. І тому росіяни змушені будуть завозити це через треті країни. Тому швидкої заміни не буде. І якщо атаки будуть продовжуватись, це може суттєво вплинути на логістику постачань нафтопродуктів для ЗС РФ вздовж усього фронту", — вважає експерт. І додає: пошкодження НПЗ в Росії – це також багатомільйонні збитки для підприємств. Наразі такі збитки можна оцінити в суму, що наближається до 100 млн доларів.

Найболючішими є ті удари, які пошкодять установки первинної переробки нафтової сировини. Це найгірше для НПЗ, це найуразливіше місце на НПЗ.

За словами Геннадія Рябцева, хоча багато влучань по НПЗ в Росії пошкодили резервуари з нафтою, найвідчутнішими для виробництв нафтопродуктів є пошкодження обладнання, зокрема установок первинної переробки нафтової сировини.

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"Якщо казати про ці удари, найболючішими є ті, які пошкодять установки первинної переробки нафтової сировини. Це найгірше для НПЗ, це найуразливіше місце на НПЗ. Якщо її знищить дрон, то буде найбільший ефект. Легше зруйнувати резервуар з бензином чи нафтою, його здалека видно, можна влучити з високою ймовірністю, але такі резервуари швидко відновлюються. Ми маємо прикрий досвід в Україні, коли 30 нафтобаз було знищено ударами ЗС РФ, але все рівно в країні було забезпечено пальне і для критичної інфраструктури, і для ЗСУ. Щодо ударів по російським об’єктам, то значно більший ефект матимуть, безумовно, успішні атаки на установки первинної переробки нафти", — зауважив Геннадій Рябцев.

Раніше Фокус писав, що Росія зменшила обсяг експорту бензину і дизельного пального у зв'язку з несподіваними ремонтами на нафтопереробних заводах, що відбулися після атак безпілотників.

Нагадаємо, 12 березня БПЛА атакував НПЗ у Нижньогородській області. Дрон БПЛА влучив прямо в установку перегонки нафти, внаслідок чого трапилась пожежа.