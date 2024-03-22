Пальне здорожчає: в Україні планують суттєво збільшити податки на бензин і дизель

Уряд пропонує поступово збільшувати акцизи на пальне в Україні. На деякі його види збори можуть вирости більш ніж удвічі.

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Ціни на пальне в Україні у найближчі роки можуть суттєво вирости. Кабінет Міністрів планує збільшити акциз на всі види пального. Відповідний проєкт закону вже схвалили на засіданні уряду. Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Уряд планує поступове збільшення акцизів на пальне Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Законопроєктом передбачається поступове збільшення ставок акцизів на нафтопродукти та автогаз до 2028 року. Зокрема, акциз на бензин в Україні планують збільшити з 213,5 до 359 євро за 1000 літрів.

Акциз на дизель може вирости більш ніж удвічі — зі 139,5 до 330 євро за 1000 літрів, а на альтернативні види палива (біоетанол, біодизель) — зі 162 до 272,4 євро. Найменше має зрости акциз на газ — із 52 до 70 євро за 1000 л.

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Ідею збільшення акцизних ставок у Кабміні озвучували ще рік тому. Тоді повідомлялося, що ці збори планують підвищити до рівня країн Європейського союзу.

Наразі це тільки законопроєкт — за нього ще мають проголосувати у Верховній Раді. У разі його прийняття усі види пального поступово подорожчають.

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