Некоторые украинцы освобождены от уплаты налога: в ГНС назвали категорию

По данным Государственной налоговой службы, ветераны имеют право на освобождение от уплаты туристического сбора, а также другие льготы, предусмотренные законодательством.

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В соответствии с Налоговым кодексом Украины, ветераны войны освобождаются от обязанности уплаты туристического сбора. Кроме того, они имеют право на ряд других льгот по налогообложению и уплате платежей в соответствии с действующим законодательством Украины. Об этом сообщила пресс-служба Управления Государственной налоговой службы.

В ведомстве сообщили, что, согласно пункту "г" подпункта 268.2.2 Налогового кодекса Украины (НКУ), ветераны войны не подпадают под категорию лиц, обязанных уплачивать туристический сбор.

Кроме того, управление отметило, что юридический статус ветеранов войны ясно определен в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Согласно этому закону, ветеранами войны считаются участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны, а также те, кто участвовал в вооруженных конфликтах.

Упомянутый закон также предусматривает льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет для ветеранов войны в соответствии с Налоговым кодексом Украины. Следовательно, ветераны имеют право на освобождение от уплаты туристического сбора, а также другие льготы, предусмотренные законодательством.

Удостоверения и знаки ветеранов войны представляют собой важные документы, подтверждающие их статус. Процедура выдачи таких документов и знаков регулируется Постановлениями Кабинета Министров Украины и международными договорами, в которых Украина принимает участие.

Эти документы необходимы для получения разнообразных льгот и компенсаций, предоставляемых ветеранам. В случае возникновения вопросов о статусе ветерана войны или получении соответствующих льгот и документов, ветераны могут обратиться в отдел социальной защиты населения или правозащитные организации.

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