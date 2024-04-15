Деякі українці звільнені від сплати податку: у ДПС назвали категорію

За даними Державної податкової служби, ветерани мають право на звільнення від сплати туристичного збору, а також інші пільги, передбачені законодавством.

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Відповідно до Податкового кодексу України, ветерани війни звільняються від обов'язку сплати туристичного збору. Крім того, вони мають право на низку інших пільг щодо оподаткування та сплати платежів відповідно до чинного законодавства України. Про це повідомила пресслужба Управління Державної податкової служби.

У відомстві повідомили, що, згідно з пунктом "г" підпункту 268.2.2 Податкового кодексу України (ПКУ), ветерани війни не підпадають під категорію осіб, зобов'язаних сплачувати туристичний збір.

Крім того, управління зазначило, що юридичний статус ветеранів війни чітко визначено в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно з цим законом, ветеранами війни вважаються учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також ті, хто брав участь у збройних конфліктах.

Згаданий закон також передбачає пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету для ветеранів війни відповідно до Податкового кодексу України. Отже, ветерани мають право на звільнення від сплати туристичного збору, а також інші пільги, передбачені законодавством.

Посвідчення і знаки ветеранів війни є важливими документами, що підтверджують їхній статус. Процедура видачі таких документів і знаків регулюється Постановами Кабінету Міністрів України та міжнародними договорами, у яких Україна бере участь.

Ці документи необхідні для отримання різноманітних пільг і компенсацій, що надаються ветеранам. У разі виникнення запитань щодо статусу ветерана війни або отримання відповідних пільг і документів, ветерани можуть звернутися до відділу соціального захисту населення або правозахисних організацій.

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