Статистика коронавируса в Украине на 11 октября: впервые за три дня меньше 5 тысяч новых заболевших

Украина
Заразились коронавирусом 4 768 человек. Скончались 85.

По состоянию 11 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 768 человек  (сутками ранее – 5 728). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 261 034 человека. Выздоровели уже 113 507 человек, в том числе 937 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 4 972 человека. За сутки скончались 85 человек.

Продолжают болеть 142 555 пациентов. 

Больше всего больных в сутки обнаружили на Харьковщине (593), в Киеве (502), Хмельницкой (328) и Житомирской (302).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Винницкая область – 7569;
  • Волынская область – 9645;
  • Днепропетровская область – 8781;
  • Донецкая область – 5649;
  • Житомирская область – 8326;
  • Закарпатская область – 10 850;
  • Запорожская область – 5461;
  • Ивано-Франковская область – 15 197;
  • Киев – 27 497;
  • Киевская область – 11 096;
  • Кировоградская область – 1304;
  • Луганская область – 1826;
  • Львовская область – 22 588;
  • Николаевская область – 4546;
  • Одесская область – 16 605;
  • Полтавская область – 4377;
  • Ровенская область – 14 493;
  • Сумская область – 6862;
  • Тернопольская область – 15 798;
  • Харьковская область – 24 445;
  • Херсонская область – 1892;
  • Хмельницкая область – 8792;
  • Черкасская область – 5598;
  • Черновицкая область – 16 319;
  • Черниговская область – 5518.

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 9 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24,9% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 30 336. Было проведено 31 795 ПЦР-тестирований.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.