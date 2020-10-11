На воду в Крым выделят 5 млрд рублей

Оккупированный Крым получит 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Об этом заявила пресс-служба правительства РФ.

Деньги направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин, сообщается в пресс-службе.

Ранее в Крыму были идеи опреснять имеющуяся морскую воду, как в Израиле.

"Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита", — заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра. При этом специалист уточнила, что "пить опресненную воду не очень приятно".