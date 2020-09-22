В Крыму собрались опреснять морскую воду, как в Израиле

Крым может использовать израильский опыт опреснения морской воды. Об этом заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра.

"Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита", — сказала она.

При этом специалист уточнила, что "пить опресненную воду не очень приятно".

В тоже время, по ее мнению, запасов питьевой воды в Крыму, при условии использования исключительно по назначению, достаточно.

"Плохо, что сегодня мы ее используем и для других нужд. Мы ею поливаем, мы ее же используем в промышленности – вот это недопустимо", — подчеркнула геоэколог.

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В частности, она отметила, что промышленные производства на севере оккупированного полуострова используют большое количество пресной воды, поэтому необходимо уже сейчас начать движение в сторону их модернизации по водопользованию, а в дальнейшем, возможно, и вовсе заменить существующие производства на более экологически безопасные и чистые.

"Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности", — добавила Бобра.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но прекратила ее подачу после захвата полуострова в 2014 году.

Неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах к началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас. В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось около 20% запасов воды.

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Правительству будет дано поручение проработать финансирование такого проекта.

В Украине не исключают начало поставок пресной воды с материковой части в Крым, если на полуострове начнется гуманитарная катастрофа. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль