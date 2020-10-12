Кернес не вернется в Харьков до выборов, – глава Харьковской ОГА

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что действующий мэр города Геннадий Кернес не вернется в Харьков до выборов. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

По информации Кучера, состояние Кернеса, который проходит лечение в немецкой клинике "Шарите", не улучшилось.

"(Как себя чувствует Кернес?) По моим данным, плохо. Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", – сказал Кучер.

На вопрос ведущего, вернется ли Геннадий Кернес в Харьков до выборов, губернатор ответил: "Я выскажу свое мнение: нет".

При этом он отметил, что в Харьковском регионе существует большая проблема: люди не до конца осознают серьезность коронавируса.

"До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал Кучер.

Слова Кучера о состоянии здоровья Кернеса прокомментировал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагнозе", – сказал Сидоренко, добавив, что непонятно, откуда у Кучера информация, что Кернес не вернется в Харьков до выборов.

Напомним, Геннадий Кернес последний раз появлялся на публике на день города, 23 августа. С 16 сентября он находится на лечении в Берлине. 23 сентября его выдвинули кандидатом в мэры Харькова. 2 октября родственники Кернеса сообщили, что у него отрицательный результат теста на коронавирус.

Бывший соратник Кернеса Михаил Добкин рассказал, что его пытались ангажировать, чтобы он на выборах мэра Харькова оттянул голоса у Кернеса. А 4 октября Добкин снял свою кандидатуру в пользу действующего мэра Харькова.