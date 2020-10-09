"Очень сильно ждем его". В Харьковском горсовете рассказали о здоровье Кернеса

На брифинге 9 октября спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что Геннадий Кернес продолжает лечиться в берлинской клинике "Шарите", передает "Суспільне.Харків".

"Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах у политических оппонентов. На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется. Нам говорят, что ждать осталось недолго", - заявил Сидоренко.

Он заявил, что сессия горсовета может быть оглашена в любой момент.

"Полномочия депутатов этого созыва продолжаются до того, как вступят в силу полномочия депутатов следующего созыва, это нескоро, поэтому сессия может быть собрана в любой момент, тем более, что бюджет нужно принимать", - рассказал Сидоренко.

Кернес последний раз появлялся на публике на день города, 23 августа. С 16 сентября он находится на лечении в Берлине. 23 сентября его выдвинули кандидатом в мэры Харькова. 2 октября родственники Кернеса сообщили, что у него отрицательный результат на коронавирус.

Напомним, Михаил Добкин рассказал, что его пытались ангажировать, чтобы он на выборах мэра Харькова оттянул голоса у Кернеса. А 4 октября Добкин снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.