Ляшко объяснил, кого должны бесплатно тестировать на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, кто имеет право на бесплатное тестирование на коронавирус. Об этом он сообщил в эфире "Громадського радіо".

"Кто нуждается в бесплатном исследовании, прописано в стандартах оказания медицинской помощи. Это человек, который имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции, те, кто попал в больницу с пневмонией, кто был в контакте с больным коронавирусом, находится на самоизоляции и во время которой появились симптомы, а также человек, протестированный методом ИФА, и когда были обнаружены иммуноглобулины М, свидетельствующие об остром воспалении", – сказал он.

По его словам, в восточных областях страны значительно увеличилось количество "симптомных больных, у которых берут образцы на анализ".

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.