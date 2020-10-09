Пандемия недоверия. Как Украина подошла к катастрофе и почему власть не вводит строгий карантин

В общем, #корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определенно выходит из-под контроля.

C 5400 случаев в день Украина уже входит в десятку стран с наиболее быстрыми темпами распространения. Кривая роста зафиксированных случаев — красивая такая экспонента, свидетельствующая о почти свободном распространении инфекции.

Места в больницах стремительно заканчиваются. Растет количество смертей: уже подбираемся к показателю 100 человек в сутки. Для сравнения, от онкологии умирают около 200 человек в день.

Новый локдаун в этой ситуации просто необходим, ибо может помочь спасти тысячи жизней. По большому счету, с этой точки зрения проблема стоит не менее остро, чем проблема войны.

Тем не менее, среднестатистический гражданин в угрозы коронавируса не верит, выступает категорически против усиления карантина.

Скажите спасибо тем дебилам, которые вводили локдаун весной, когда в нем не было никакой необходимости, просто потому, что "все так делают" и "о, смотрите, мы тоже как Европа".

Хотя у нас по факту первой волны коронавируса не было — скажите спасибо нашей отсталости и провинциальности.

Ну и конечно, люди весной недоумевали, зачем все эти меры, жестко бьющие по кошельку, когда больных вокруг раз-два и обчелся.

Кроме того, конечно, теперь граждане уже точно знают, что никакой помощи от государства в связи с локдауном им не дождаться. И резонно утверждают, что двухпроцентный риск умереть от коронавируса они предпочитают стопроцентному риску пойти по миру с протянутой рукой.

Плюс — все помнят многочисленные скандалы с "Эпицентрами", "Велюрами" и прочими "Евами", которым дозволялось работать тогда, когда все их коллеги были закрыты.

То есть, тогда всем было понятно, что карантин — несообразный, несоразмерный и нечестный. Власти так кричали об опасности, когда ее определенно не существовало, что теперь, когда опасность есть, в ее существование не верят. История про мальчика и волков, сферическая в вакууме.

Короче, меры, которые надо предпринимать, понятны. Но власти понимают, что предпринять их не могут.

Тотальное недоверие общества к власти, отсутствие у этой власти ресурсов в сочетании с неблагоприятной внешней ситуацией попахивает риском неиллюзорной катастрофы. Истории из США и Европы с забитыми трупами умерших промышленными холодильниками могут показаться нам сказками про красную шапочку.

Первоисточник:телеграм-канал автора.