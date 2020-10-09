Пандемия недоверия. Как Украина подошла к катастрофе и почему власть не вводит строгий карантин
2020-10-09 19:30:56
В общем, #корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определенно выходит из-под контроля.
C 5400 случаев в день Украина уже входит в десятку стран с наиболее быстрыми темпами распространения. Кривая роста зафиксированных случаев — красивая такая экспонента, свидетельствующая о почти свободном распространении инфекции.
Места в больницах стремительно заканчиваются. Растет количество смертей: уже подбираемся к показателю 100 человек в сутки. Для сравнения, от онкологии умирают около 200 человек в день.
Новый локдаун в этой ситуации просто необходим, ибо может помочь спасти тысячи жизней. По большому счету, с этой точки зрения проблема стоит не менее остро, чем проблема войны.
Тем не менее, среднестатистический гражданин в угрозы коронавируса не верит, выступает категорически против усиления карантина.
Скажите спасибо тем дебилам, которые вводили локдаун весной, когда в нем не было никакой необходимости, просто потому, что "все так делают" и "о, смотрите, мы тоже как Европа".
Хотя у нас по факту первой волны коронавируса не было — скажите спасибо нашей отсталости и провинциальности.
Ну и конечно, люди весной недоумевали, зачем все эти меры, жестко бьющие по кошельку, когда больных вокруг раз-два и обчелся.
Кроме того, конечно, теперь граждане уже точно знают, что никакой помощи от государства в связи с локдауном им не дождаться. И резонно утверждают, что двухпроцентный риск умереть от коронавируса они предпочитают стопроцентному риску пойти по миру с протянутой рукой.
Плюс — все помнят многочисленные скандалы с "Эпицентрами", "Велюрами" и прочими "Евами", которым дозволялось работать тогда, когда все их коллеги были закрыты.
То есть, тогда всем было понятно, что карантин — несообразный, несоразмерный и нечестный. Власти так кричали об опасности, когда ее определенно не существовало, что теперь, когда опасность есть, в ее существование не верят. История про мальчика и волков, сферическая в вакууме.
Короче, меры, которые надо предпринимать, понятны. Но власти понимают, что предпринять их не могут.
Тотальное недоверие общества к власти, отсутствие у этой власти ресурсов в сочетании с неблагоприятной внешней ситуацией попахивает риском неиллюзорной катастрофы. Истории из США и Европы с забитыми трупами умерших промышленными холодильниками могут показаться нам сказками про красную шапочку.
Первоисточник:телеграм-канал автора.