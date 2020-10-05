Беда в рассрочку. Почему жертвы весеннего карантина в Украине оказались бесполезными

Еще в марте, когда всю страну отправили на карантин, я в своих статьях говорил о бессмысленности этой экономической жертвы.

Не потому, что не верил в пандемию (я, как раз, верю), а потому, что любая карантинная модель в виде социальных и экономических ограничений должна базироваться на информативной эпидемиологической модели.

А для нее нужно что? Правильно, репрезентативная выборка тестирования, которая может сформировать адекватный прогноз в масштабах генеральной популяции.

Простыми словами: перед тем, как отправлять всю страну в локдаун, нужно было в течение нескольких недель проводить массовое тестирование населения, с выявлением наиболее рисковых социальных и географических групп заражения.

И уже на основании данных тестирования вводить адаптивный карантин. Или не вводить.

Бездумное блокирование всей страны по сути лишь отсрочило "приговор", ведь без коллективного иммунитета и/или массовой вакцинации, пандемическая волна неизбежна.

А теперь главный санврач Ляшко заявляет, что в Украине вообще не было весной-летом никакой "первой волны". Мол, то была отсрочка во времени и настоящая первая волна будет осенью-зимой и начнется аккурат к местным выборам.

Ситуация складывается идиотическая. Для ее понимания можно просто применить инструментарий банальной логики: когда лучше болеть — летом (то есть, в период максимального укрепления иммунитета и отсутствия сезонных вирусных болезней) или осенью-зимой, когда организм максимально ослаблен вследствие психологических и иммунологических факторов (плюс классический сезонный грипп и ОРВИ)?

Выходит, что введя весной жесткий карантин, власть обрекла украинцев на массовое заболевание коронавирусом в самый опасный, осенне-зимний период, когда воздействие пандемии будет мультиплицировано дополнительными эпидемиями вирусных и простудных заболеваний.

Таким образом, падение ВВП на 6% просто спустили в унитаз.

Даже не хочется думать, что таким образом власть:

а) пыталась скрыть неминуемое падение экономики, начавшееся еще до пандемии в январе 2020 (снижение ВВП на 0,5%, впервые с 2016-го);

б) создала путь к отступлению в случае катастрофического падение рейтинга в канун местных выборов.

Из позитивного: страна переживет и это. Из негативного: как пережить идиотов еще четыре года?

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Публикуется с согласия автора.