Стали известны подробности самоподжога мужчины на Майдане в Киеве

Полиция подтвердила, что мужчина, который поджег себя на площади Независимости в Киеве в ночь на воскресенье, 11 октября, сейчас находится в медучреждении, а его состояние – критическое.

"Мужчина получил 90% ожогов тела, он в больнице в тяжелом состоянии", – сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик. По ее словам, мотивы этого поступка неизвестны.

Как отмечает издание, пострадавшим оказался некто Николай Микитенко, участник "Самообороны Майдана".

"В марте 2014 года записался в Нацгвардию. В 2014 году участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности", – пишет УП.

Как рассказала в понедельник, 12 октября "Суспільному" дочь потерпевшего Юлия Микитенко, ее отец находится в коме.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытайся себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – сообщила Микитенко.

Как пишет общественная организация "Відсіч" у себя в Facebook, Николай Микитенко "в соцсети призвал всех выходить на протест за Украину, как это сделала общественность 24 августа на День Независимости".

Кроме того, организация опубликовала фото ветерана, ссылку на страницу его дочери и скриншот с постом Микитенко:

Напомним, в среду, 7 октября, в Центральном районе Санкт-Петербурга, на Лиговском проспекте, у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" мужчина с плакатом на груди совершил самоподжог.