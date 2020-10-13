В Киеве угнали автомобиль из автопарка Офиса генпрокурора

В ночь на вторник, 13 октября, неизвестные угнали служебный автомобиль Toyota Camry из автопарка Офиса генпрокурора в Киеве. Об этом сообщают Буквы со ссылкой на источник.

Издание пишет, что машиной пользовался начальник Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР и надзора за его оперативными подразделениями ОГП Александр Панов.

Автомобиль угнали с охраняемой стоянки на улице Радунская, 9. О пропаже водитель сообщил около 7 утра.

На данный момент полиция установила, что около 4 утра автомобиль находился на улице Пуховской.

На данный момент решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по статье 289-3 УКУ (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, Департамент уголовного розыска Нацполиции назвал самые популярные у угонщиков автомобили.