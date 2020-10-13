Украинцы смогут сообщить МВД о фальсификациях на выборах в Telegram

Министерство внутренних дел запускает чат-бот, чтобы получать уведомления о нарушениях на местных выборах 25 октября в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, правоохранители призывают сообщать о нарушениях избирательного процесса через чат-бот по адресу в Telegram: https://t.me/mvs_ua_bot. Сервис позволит определить виды нарушения, такие как: подкуп избирателей или комиссии, финансирование агитации, ведение агитации, препятствование волеизъявлению.

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Граждан просят информировать о подкупе избирателей со своего сотового телефона.

Пользователи должны выбрать область и адрес нарушения (это можно упростить, добавив геолокацию). После заполнения начальной формы необходимо рассказать о виде нарушения и прикрепить фото или видео. Для обратной связи надо оставить номер телефона.

Сообщение передают в ситуативный центр Нацполиции, где его обрабатывают и регистрируют, а на место происшествия отправляют патруль полиции.

Отметим, Министерство внутренних дел планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию в случае нарушений закона. Будут привлечены самолеты и вертолеты, а всего за порядком 25 октября будут следить почти 140 тысяч силовиков.