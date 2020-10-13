На Крещатике задержали двух иностранцев, грабивших людей у обменников

13 октября на Крещатике полицейские вместе с КОРДом провели спецоперацию по задержанию двух иностранцев, которые нападали на меняющих валюту в обменниках и забирали деньги, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

Во время задержания злоумышленники пытались скрыться, протаранили четыре автомобиля и неоднократно создавали аварийную ситуацию. Бойцы КОРДа применили огнестрельное оружие. От выстрелов никто не пострадал, а спецоперацию успешно завершили.

В Нацполиции сообщили, что задержанных ранее судили за имущественные преступления. Их взяли с поличным после того, как они отобрали у очередной жертвы сумку с деньгами.

"Спасибо полицейским за вашу опасную, но такую ​​важную работу - задержание разбойников, граждан иностранного государства, которые занимались грабежами в столице Украины. Вы - молодцы", - написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что задержанные - граждане Грузии Пипия Ромео, 1975 года рождения, и Данелия Гиа Анзорович, 1976 года рождения. По информации журналиста, напарники уже не раз разбойничали в Украине. Их задерживали, но каждый раз якобы за взятки отпускали под подписку о невыезде.

Напомним, в августе Олимпийскую чемпионку Яну Клочкову обокрали в день рождения.