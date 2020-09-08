В МВД почти 2 тысяч сотрудников заболели коронавирусом, – Геращенко

МВД получило 2,6 млрд грн на доплаты для 87 тысяч сотрудников министерства.

В Министерстве внутренних Украины дел почти две тысячи сотрудников заболели коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас на сегодня с 345 тысяч сотрудников МВД уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", – сказал он.

По его словам, МВД получило 2,6 млрд грн на доплаты для 87 тысяч сотрудников министерства, которые непосредственно работали на улицах, выезжали на места преступлений. Из них 67 тысячи – полицейские, остальные 20 тыс. – сотрудники Нацгвардии и пограничной службы.

Он отметил, что все они работали с людьми и рисковали заболеть коронавирусом. Полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Отметим, 7 сентября за сутки в Украине коронавирус обнаружили у 2174 человек. Всего в стране было зафиксировано 138 068 случаев инфицирования Covid-19.