В Черноморске 16-летний парень погиб, пытаясь спасти двух тонущих товарищей

13 октября пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что в городе Черноморске при попытке спасти двух тонущих друзей утонул 16-летний парень. Произошло это около трех часов дня близ пляжа.

Студенты из разных населенных пунктов, узнав о введении дистанционного обучения по всей стране, решили собраться на пляже, чтобы попрощаться перед отъездом по домам. Двое ребят решили искупаться, однако из-за неожиданно поднявшихся волн начали тонуть. Третий парень попытался им помочь и бросился в воду, но сам стал жертвой стихии и утонул.

Подростков 2005 года рождения спас полицейский, которого вызвал прохожий, ставший свидетелем произошедшего. Госпитализация не понадобилась, но в отделении полиции им предоставили психологическую помощь.

По факту гибели студента из пгт Овидиополь открыли дело по ч.1 ст. 115 ККУ с отметкой “несчастный случай” и начали следствие.

Напомним, за три недели августа в Украине утонуло 120 человек.