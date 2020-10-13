Кабинет министров продлил карантин до конца 2020 года

На заседании Кабинета министров 13 октября было решено продлить карантинные ограничения на территории Украины до конца 2020 года.

"Правительство сегодня продлит действие карантина до конца этого года. Это необходимый шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Пока что это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и во всем мире", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он анонсировал следующие нововведения карантина:

1. На массовых мероприятиях в зеленой зоне максимальное разрешенное количество людей - 50, в желтой - 30, в оранжевой - 20.

2. Разрешаются спортивные мероприятия без зрителей. Отдельные международные соревнования можно будет проводить со зрителями после согласования с Минздравом.

3. Учреждениям среднего образования рекомендуется отправить учеников на каникулы с 15 по 30 октября. Колледжам и ВУЗам рекомендуется перейти на обучение в дистанционном формате с 15 октября по 15 ноября.

Напомним, по состоянию на 13 октября в Украине коронавирусом заразились 270 587 человек, за последние сутки - 5 133 человека.