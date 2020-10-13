Статистика коронавируса в Украине на 13 октября: более ста человек скончались

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 270 587 человек. Выздоровели уже 116 562 человека, в том числе 2152 – за прошлые сутки.

По состоянию 13 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 133 человека (сутками ранее – 4 420). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 270 587 человек. Выздоровели уже 116 562 человека, в том числе 2152 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 5 122 человека. За сутки скончались 107 человек.

Продолжают болеть 148 903 пациента.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Харьковской области (+439), Львовской области (+341), Киеве (+397), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).

Динамика эпидемии по регионам:

Винницкая область – 7726 (+89 новых заболевших);

Волынская область – 9955 (164);

Днепропетровская область – 9272 (305);

Донецкая область – 5961 (262);

Житомирская область – 8661 (197);

Закарпатская область – 11042 (107);

Запорожская область – 5762 (173);

Ивано-Франковская область – 15580 (201);

Киев – 28 090 (397);

Киевская область – 11 525 (216);

Кировоградская область – 1355 (30);

Луганская область – 1917 (65);

Львовская область – 23 129 (341);

Николаевская область – 4867 (159);

Одесская область – 17 047 (277);

Полтавская область – 4906 (285);

Ровенская область – 14 868 (172);

Сумская область – 7485 (205);

Тернопольская область – 16 250 (258);

Харьковская область – 25 625 (439);

Херсонская область – 2024 (39);

Хмельницкая область – 9230 (219);

Черкасская область – 5849 (181);

Черновицкая область – 16 649 (161);

Черниговская область – 5812 (191).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 11 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24,4% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 21771. Было проведено 19867 ПЦР-тестирований.