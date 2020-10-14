Статистика коронавируса в Украине на 14 октября: более 5 500 новых заболевших

По состоянию на 14 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 590 человека (сутками ранее – 5 133). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 276 177 случаев COVID-19. При этом 118 699 человек выздоровели.

За прошедшие сутки умерли 107 инфицированных (сутками ранее тоже 107), выздоровели за сутки 2 137 пациентов (ранее 2 152).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 152 249 человек.

Больше всего новых заражений подтвердили в Харьковской (+637), Львовской (+345), Днепропетровской (+342), Одесской (+302) областях и Киеве (+422).

Динамика эпидемии по регионам:

– Киев – 28 512 заболевших (422 за сутки);

– Харьковская – 26 262 (637);

– Львовская – 23 474 (345);

– Одесская – 17 349 (302);

– Черновицкая – 16 828 (179);

– Тернопольская – 16 478 (228);

– Ивано-Франковская – 15 765 (185);

–Ровенская – 15 026 (158);

– Киевская – 11 751 (226);

– Закарпатская – 11 169 (127);

– Волынская – 10 140 (185);

– Хмельницкая – 9011 (219);

– Днепропетровская – 9614 (342);

– Житомирская – 8861 (201);

– Винницкая – 7845 (119);

– Сумская – 7712 (227);

– Донецкая – 6247 (286);

– Черкасская – 6047 (198);

– Черниговская – 6038 (226);

– Запорожская – 5900 (138);

– Полтавская – 5093 (187);

– Николаевская – 5052 (185);

– Херсонская – 2112 (98);

– Луганская – 2015 (98);

– Кировоградская – 1396 (41).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 12 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 22,85% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 27 327. Было проведено 28 353 ПЦР-тестирований.

Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в медучреждениях страны сложилась напряженная ситуация с наличием свободных коек для больных с Covid-19.