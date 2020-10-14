Статистика коронавируса в Украине на 14 октября: более 5 500 новых заболевших
По состоянию на 14 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 590 человека (сутками ранее – 5 133). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 276 177 случаев COVID-19. При этом 118 699 человек выздоровели.
За прошедшие сутки умерли 107 инфицированных (сутками ранее тоже 107), выздоровели за сутки 2 137 пациентов (ранее 2 152).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 152 249 человек.
Больше всего новых заражений подтвердили в Харьковской (+637), Львовской (+345), Днепропетровской (+342), Одесской (+302) областях и Киеве (+422).
Динамика эпидемии по регионам:
– Киев – 28 512 заболевших (422 за сутки);
– Харьковская – 26 262 (637);
– Львовская – 23 474 (345);
– Одесская – 17 349 (302);
– Черновицкая – 16 828 (179);
– Тернопольская – 16 478 (228);
– Ивано-Франковская – 15 765 (185);
–Ровенская – 15 026 (158);
– Киевская – 11 751 (226);
– Закарпатская – 11 169 (127);
– Волынская – 10 140 (185);
– Хмельницкая – 9011 (219);
– Днепропетровская – 9614 (342);
– Житомирская – 8861 (201);
– Винницкая – 7845 (119);
– Сумская – 7712 (227);
– Донецкая – 6247 (286);
– Черкасская – 6047 (198);
– Черниговская – 6038 (226);
– Запорожская – 5900 (138);
– Полтавская – 5093 (187);
– Николаевская – 5052 (185);
– Херсонская – 2112 (98);
– Луганская – 2015 (98);
– Кировоградская – 1396 (41).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 12 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 22,85% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 27 327. Было проведено 28 353 ПЦР-тестирований.
Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в медучреждениях страны сложилась напряженная ситуация с наличием свободных коек для больных с Covid-19.