Статистика коронавируса в Украине на 15 октября: число новых случаев вновь превысило 5000

По состоянию на 15 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 062 человека (сутками ранее – 5 590). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 281 239 случаев COVID-19. При этом 119 650 человек выздоровели.

За прошедшие сутки умерли 73 инфицированных, выздоровел за сутки 951 пациент.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 156 287 человек.

Больше всего больных обнаружили в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской (332) и Сумской (271) областях. А меньше всего в Кировоградской и Херсонской областях - 44 и 83 случая соответственно.

Динамика эпидемии по регионам:

– Киев – 28 957 заболевших (445 за сутки);

– Харьковская – 26 913 (651);

– Львовская – 23 806 (332);

– Одесская – 17 511 (162);

– Черновицкая – 17 004 (176);

– Тернопольская – 16 700 (222);

– Ивано-Франковская – 15 955 (190);

– Ровенская – 15 186 (160);

– Киевская – 11 978 (227);

– Закарпатская – 11 305 (136);

– Волынская – 10 320 (180);

– Хмельницкая – 9684 (193);

– Днепропетровская – 9834 (220);

– Житомирская – 9130 (269);

– Винницкая – 7941 (96);

– Сумская – 7983 (271);

– Донецкая – 6491 (244);

– Черкасская – 6157 (110);

– Черниговская – 6179 (141);

– Запорожская – 6012 (112);

– Полтавская – 5226 (133);

– Николаевская – 5207 (155);

– Херсонская – 2195 (83);

– Луганская – 2125 (110);

– Кировоградская – 1440 (44).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 13 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,9% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 35497. Было проведено 34166 ПЦР-тестирований.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине вакцина от коронавируса может стоить около 1048 гривен.