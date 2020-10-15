Оля Полякова в прямом эфире поругалась с главой Минздрава из-за концерта

Певица Ольга Полякова и министр здравоохранения Максим Степанов устроили перепалку в прямом эфире на телеканале "Украина 24". Полякова потребовала признать, что ее концерт в Харькове не привел к всплеску заболеваемости COVID-19.

"Хотела бы спросить у министра Степанова о его словах о вспышке заболеваемости COVID-19 после концерта в Харькове, где я принимала участие. После ваших слов о том, что заболеваемость выросла, целый ряд СМИ и чиновников использовали ваши слова и высказывались в мой адрес не совсем корректно. Я не могу оставить ваше заявление без ответа", – заявила певица.

По словам главы Минздрава, на момент проведения концерта Харьков находился на первых местах по заболеваемости в Украине. Спустя две недели в городе фиксируют новые рекордные показатели заболеваемости – 500−600 случаев ежедневно.

Степанов уточнил, что выдвигал претензии не ей лично, а организаторам концерта.

"Мы во время пандемии и во время такого роста коронавирусной болезни при всем уважении к вам, ко всем вашим коллегам, которые выступают в этой индустрии, не станем позволять проводить эти массовые мероприятия. Мы не можем пренебрегать здоровьем граждан. Любые массовые меры, в том числе концерты, являются теми факторами, которые влияют на рост коронавирусной болезни. И не важно, какой артист проводит этот концерт", – сообщил Степанов.

"Любой концерт с большим количеством людей влияет. И это аксиома, это даже не теорема, которую надо доказать. Я не понимаю о чем мы спорим, и что вы хотите доказать? Повлиял ли концерт, в котором вы принимали участие, – повлиял", – добавил он.

Напомним, 8 октября на брифинге в Киеве министр здравоохранения Максим Степанов обратился к организаторам концерта певицы Ольги Поляковой в Харькове, находящемся в "желтой" зоне эпидопасности.

Концерт Ольги Поляковой состоялся 3 октября в Новобаварском районе Харькова. Организатором выступила местная администрация, возглавляет которую Татьяна Цибульник. На афишах именно она от имени команды мэра Харькова Геннадия Кернеса приглашала жителей на выступление Поляковой. Полиция сообщила, что на концерте собралось более 2 тысяч человек. Мероприятие расследуют по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

7 октября стало известно, что в чернобыльском диспансере в Харькове закончились свободные места для больных на COVID-19. В областной больнице почти не осталось мест.