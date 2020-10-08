"Вас эти цифры не пугают?" Степанов обратился к организаторам концерта Поляковой в Харькове

В Харьковской области зафиксировали более 500 случаев инфицирования на коронавирус за прошедшие сутки, большинство из них - в самом Харькове.

8 октября на брифинге в Киеве министр здравоохранения Максим Степанов обратился к организаторам концерта певицы Ольги Поляковой в Харькове, находящемся в “желтой” зоне эпидопасности. За прошедшие сутки в регионе было выявлено более 500 новых случаев инфицирования на COVID-19.

“Обращаюсь к местной власти, к организаторам концерта: эти цифры вас не пугают каждый день? Вы же точно видите, какое у вас количество кроватей в больницах заполняется каждый день из-за COVID-19. Вы же точно знаете, в каких условиях у вас работают врачи. Мне кажется, по крайней мере, должны знать. В каких условиях работает скорая, каждый день увозя тяжелых больных в больницы”, - сказал Степанов.

Концерт Ольги Поляковой состоялся 3 октября в Новобаварском районе Харькова. Организатором выступила местная администрация, возглавляет которую Татьяна Цибульник. На афишах именно она от имени команды мэра Харькова Геннадия Кернеса приглашала жителей на выступление Поляковой. Полиция сообщила, что на концерте собралось более 2 тысяч человек. Мероприятие расследуют по статье “Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”.

7 октября стало известно, что в чернобыльском диспансере в Харькове закончились свободные места для больных на COVID-19. В областной больнице почти не осталось мест.

Сам Кернес до сих пор пребывает на лечении от коронавируса в берлинской клинике “Шарите”. Последний раз он появлялся на публике на День города 23 августа.

Напомним, Добкин в интервью Гордону рассказал, что его пытались ангажировать, чтобы он оттянул голоса у Кернеса.