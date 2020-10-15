Полиция устанавливает, кто развернул баннер с антисемитскими высказываниями возле Офиса президента

У здания Офиса президента Украины участники марша националистических и патриотических организаций развернули баннер с надписью, содержащей признаки антисемитизма. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.

"Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского", – было написано на баннере.

"Объединенная еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями", – сказано в сообщении.

Правоохранители в рамках досудебного расследования устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Исполнительный директор общины обратился к правоохранителям с официальным заявлением об антисемитских заявлениях участников акции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, 14 октября в Киеве прошло шествие, приуроченное ко Дню защитника Украины. Организаторами мероприятия выступили "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор", а также ряд ветеранских и патриотических организаций.