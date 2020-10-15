В Киеве с завтрашнего дня начинают включать отопление

С пятницы, 16 октября, в Киеве начинается отопительный сезон. С завтрашнего дня столица начинает подачу тепла в системы города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла ", – сообщил он.

На полный запуск системы отопления – протяженностью в 27 тысяч километров до почти 12 тысяч домов городу понадобится неделя.

Кличко отметил, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция", – сообщил мэр.

Напомним, в январе 2020 года тарифы на отопление и горячую воду снизили до 30% в 124 городах.