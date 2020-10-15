В Киеве в 2020 году уволились более 7 тысяч медработников, – Кличко

За последние девять месяцев более 7 тысяч медицинских работников уволились из столичных медучреждений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В целом за девять месяцев из столичных медучреждений уволилось более 7 тысяч работников. Почти половина из них – технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров", – процитировала пресс-служба Кличко.

По его словам, люди увольняются несмотря на то, что Киев выплачивает медикам надбавку к зарплате из горбюджета. А за 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти 1 млрд грн.

Кличко отметил, что причины увольнения – разные, но одна из главных – эпидемия: медики не хотят подвергать себя опасности.

По его словам, сейчас в медучреждениях есть 7,5 тысяч вакансий.

Мэр также призвал правительство внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за госсредства.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине может не хватить врачей для спасения больных COVID-19. По его словам, минимальная зарплата врача должна начинаться с 20-25 тыс. грн.