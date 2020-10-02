В настоящее время лечение в условиях стационара проходят 15 797 инфицированных COVID-19.

Об этом во время онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, за последние полгода Минздрав в несколько разы увеличил мощности отечественной системы здравоохранения, однако этого может оказаться недостаточно.

"Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19, наращиваем тестирования, увеличиваем количество коек с подведенным кислородом... Но в любой системе есть свой предел", – сказал Степанов.

По словам главы МОЗ, можно сколько угодно вводить новые койко-места, но в стране может банально не хватить медработников, которые оказывают помощь и спасают.

Министр напомнил, что за прошедшие сутки в украинские больницы был госпитализирован 801 человек и в очередной раз призвал соблюдать противоэпидемиологические ограничения.

Отметим, по состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 633 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее было 4 069 заболевших, а 30 сентября – 4 027). Сегодня – третий подряд антирекорд.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.