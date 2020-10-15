Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда из Тернополя и закрыла посадку в Сумах

Укрзализныця открыла продажу билетов на 10 поездов со станции Тернополь, так как город перешел из "красной" зоны в "оранжевую". Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В частности, для пассажиров, которые планируют ехать из Тернополя, доступны следующие поезда: № 12/11 "Одесса-Львов", № 21/22 "Харьков-Трускавец", № 41/42 "Днепр-Трускавец", № 49/50 "Киев-Трускавец", № 81/82 "Киев-Ужгород", № 86/85 "Львов-Новоалексеевка", № 108/107 "Одесса-Ужгород", № 110/109 "Львов-Херсон", № 136/135 "Снятин-Одесса-Черновцы" и № 715/716 "Киев-Львов".

Кроме того, Укрзализныця закрыла продажу билетов до станции Сумы из-за перехода областного центра в "красную зону". Пока билеты из Сум не будут продаваться на поезда № 21/22 "Харьков-Трускавец", № 45/46 "Лисичанск-Ужгород" и № 779/780 "Сумы-Киев-Винница".

До изменения эпидситуации эти поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет происходить в обычном порядке.

Новое эпидемическое зонирование начало действовать в 00.00 12 октября и установилось на 14 дней.

Кстати, в августе Укрзализныця уже прекращала продавать билеты в Тернополь.